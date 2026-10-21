El Niño pone a prueba el sistema eléctrico: así se ha preparado Enel para responder con anticipación

El sol parece arder con más fuerza, dejó de llover con la intensidad que se esperaba, los niveles de los embalses están bajando y volvió a quedar al descubierto un conocido riesgo del sistema energético colombiano: ¿está el país preparado para afrontar largas sequías y los desafíos que supone un fenómeno climático tan intenso? Empresas como Enel Colombia vienen anticipándose a este escenario y alineando todas sus capacidades para enfrentarlo.

La compañía concentra su estrategia en tres pilares: optimizar la generación disponible, fortalecer la infraestructura y las redes, y promover un consumo eficiente de la energía. Más que reaccionar ante la coyuntura, el objetivo es anticiparse a sus efectos.

El cambio climático ha intensificado fenómenos como El Niño, recientemente declarado en el país, y científicos y autoridades advierten que enfrentaremos uno de los períodos climáticos más peligrosos de los últimos 140 años.

Por eso cobran hoy tanta relevancia las actuaciones de Enel Colombia, organización que atiende la demanda energética de Bogotá y Cundinamarca y representa cerca del 20% de la generación hidroeléctrica en todo el país, con 12 centrales ubicadas en Huila, Guavio y la cuenca del río Bogotá. Enel sabía que El Niño llegaría y se preparó para recibirlo y enfrentarlo, y así mitigar el impacto de sus efectos.

Enel Colombia ha fortalecido la infraestructura eléctrica de distribución y de generación, y está trabajando de manera articulada con distintas entidades a nivel nacional, regional y local para contribuir a la continuidad y confiabilidad del servicio. Esta preparación se sustenta en capacidades que hacen parte de la estrategia de largo plazo de la compañía, como el monitoreo de los embalses, la diversificación de su matriz energética, incorporando en los últimos años parque solares, el mantenimiento preventivo de la infraestructura y la modernización de las redes eléctricas.

¿Cómo enfrentar el fenómeno de El Niño?

Enel Colombia reporta que han abordado el reto a través de tres grandes pilares de trabajo: proteger y optimizar la generación disponible, fortalecer la infraestructura y las redes, y promover un consumo eficiente de la energía entre los clientes. Se trata de acciones preventivas concretas para que sus sistemas de generación, distribución y atención estén preparados.

En el primer frente, la protección y optimización de la generación disponible, el trabajo se ha concentrado en la vigilancia permanente de las condiciones climáticas, los niveles de los embalses y el comportamiento de sus equipos para optimizar la operación del sistema. Ha sido clave gestionar de manera responsable las fuentes hídricas y maximizar la disponibilidad de las centrales.

Por otra parte, la generación solar es un aliado estratégico para la seguridad del suministro de energía en estos tiempos. Enel ha venido fortaleciendo su generación fotovoltaica con seis parques solares ubicados en diferentes departamentos del norte del país. Hoy Enel es líderes en este tipo de generación, inyectando más de 1GW de energía solar al Sistema Interconectado Nacional, que representan cerca del 50% del total de energía solar en Colombia.

Los seis parques solares de gran escala, ubicados en Cesar, Magdalena y Atlántico con los que cuenta la empresa, se traducen en mayor estabilidad frente a escenarios climáticos desafiantes como el que estamos viviendo hoy. Los proyectos fotovoltaicos han logrado mayor dinamismo entre las tecnologías que forman parte de las energías Renovables, en parte, gracias a la posición geográfica privilegiada del país. Paradójicamente, la potencia del sol puede representar un alivio para el sistema en esta temporada. Por otra parte, Enel ha mejorado su capacidad de generación y respaldo térmico.

En cuanto al fortalecimiento de la infraestructura y las redes, Enel Colombia señala que su operación contempla un plan de mantenimientos y adecuaciones enfocado en el óptimo funcionamiento de la red, mediante la coordinación de trabajos preventivos y la modernización de las líneas de alta y media tensión, particularmente en Bogotá y Cundinamarca.

Entre las acciones de este plan figuran actividades preventivas para reducir riesgos asociados a las altas temperaturas, especialmente los relacionados con incendios. La compañía se encarga de la gestión de la vegetación que se encuentra cerca de las redes eléctricas, con el objetivo de fortalecer la confiabilidad del servicio. Adicionalmente, monitorea la demanda de energía, las tarifas y los canales de atención para activar planes especiales de respuesta cuando las condiciones lo requieran.

La empresa dispuso de 281 unidades móviles de atención de emergencias eléctricas, 9 unidades móviles de atención de emergencia exclusiva forestal y 70 grupos técnicos especializados en terreno que estarán disponibles para atender cualquier eventualidad derivada de incendios forestales, fuertes vientos o condiciones extremas de sequía. En la temporada seca se proyectan realizar aproximadamente 100.000 intervenciones de manejo de vegetación en corredores eléctricos y zonas priorizadas.

De igual manera, la compañía mantiene un monitoreo permanente de la red eléctrica las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que permite identificar riesgos de manera temprana y activar protocolos de respuesta de forma oportuna.

Enel realiza de manera continua labores de gestión de la vegetación, inspecciones técnicas y acciones de mantenimiento orientadas a reducir riesgos y fortalecer la resiliencia de la red. Estas medidas hacen parte del trabajo habitual de la operación y, en este escenario, algunas de ellas han sido reforzadas para reducir la exposición de la red a condiciones climáticas más exigentes.

Los usuarios

Promover un consumo eficiente de la energía es el tercer pilar de la estrategia de Enel frente al embate climático. Por más dramático que parezca el panorama que plantea El Niño, la eficiencia energética complementa las acciones operativas de las empresas y se convierte en una herramienta al alcance de todos los usuarios para contribuir al uso responsable de los recursos energéticos. Todos podemos ayudar a hacerle frente, como lo recalca la empresa con las campañas que ha puesto en marcha.

Cada kilovatio cuenta y por eso Enel Colombia promueve entre la ciudadanía campañas para cuidar la energía y adoptar hábitos cotidianos de consumo eficiente que pueden tener mucho impacto durante este periodo.

Enel explica que la energía eléctrica está presente en muchas de las actividades que los ciudadanos realizan a diario: cocinar, refrigerar alimentos, iluminar espacios o conectarse con el mundo. Por eso, hacer un uso eficiente es fundamental para cuidar el medioambiente y mantener la estabilidad del servicio. Algunas de las recomendaciones son:

Reemplazar electrodomésticos antiguos (más de 10 años) por modelos nuevos que aseguran menor consumo y mejor desempeño.

Desconectar los aparatos que no se están usando como televisores, consolas o routers para evitar consumo innecesario.

Secar la ropa al sol y aprovechar la luz natural durante el día para reducir el uso de energía en casa.

Instalar un medidor de consumo en casa para saber cuánta energía se usa y así mejorar los hábitos diarios de consumo.

Mantener la temperatura adecuada en el congelador (entre 4 y 5 °C), refrigerador (entre 1 y 8 °C) y el aire acondicionado (24 y 25 °C) para ahorrar energía sin afectar su funcionamiento.

Cambiar el calentador eléctrico tradicional por uno de paso o solar, que consume menos energía y es más eficiente.

Cambiar los bombillos tradicionales por luces LED, que duran más y gastan 80% menos energía.

Si vive en un conjunto residencial, coordinar con los vecinos para no usar secadoras, hornos o bombas de agua al mismo tiempo. Esto evita sobrecargas y cortes de luz.

Al respecto, las empresas y las autoridades tienen un papel fundamental, pero las decisiones que se toman cada día en los hogares, comercios e industrias también hacen la diferencia. Se trata de reconocer que pequeños cambios en nuestros hábitos diarios pueden marcar una diferencia importante. En el caso de industrias es muy importante el mantenimiento y limpieza de los equipos eléctricos.

En el escenario en que nos movemos hoy, consumir de manera eficiente la electricidad se convierte en una prioridad y una responsabilidad compartida. Ahorrar energía no requiere transformar por completo las rutinas del hogar, pero la suma de decisiones sencillas, repetidas todos los días y multiplicadas por millones de usuarios, puede hacer una diferencia y ayudar a prepararnos mejor para lo que está por venir.

La preparación frente a fenómenos climáticos como El Niño requiere acciones coordinadas. Mientras Enel Colombia fortalece la generación, la infraestructura y la capacidad de atención, los usuarios también pueden aportar mediante hábitos de consumo más eficientes. Pequeñas decisiones cotidianas, multiplicadas por millones de personas, pueden generar un impacto significativo para el sistema y para el país. #CuidaTuEnergía

Conozca más hábitos de consumo eficiente de energía en: https://www.enel.com.co/es/fenomeno-de-el-nino.html?ecid=enel-qr-usoeficiente-campana-piezascampanapublicidad-fdn

*Contenido elaborado con el apoyo de Enel