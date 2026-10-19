Lo último en tecnología para cirugías plásticas llegó a Cúcuta. Perfect Clinic tiene un sistema pionero

Cúcuta regresa nuevamente al podio de la innovación médica, esta vez desde el campo de la cirugía plástica. Perfect Clinic, fundada y dirigida por el cirujano plástico Gabriel Arturo Lobo, incorporó AYON, la plataforma de Apyx Medical que reúne en un mismo sistema las tecnologías utilizadas en los procedimientos de contorno corporal de alta definición. Pionera en América Latina, la plataforma llega a Norte de Santander para hacer más eficientes los procedimientos y la recuperación de los pacientes.

Para el doctor Lobo, esta noticia es el resultado del camino que trazó desde hace dos décadas. “Perfect Clinic es un sueño hecho realidad”, destacó. Tras varios años de estudio y construcción, la incorporación de nuevos sistemas tecnológicos cumple con el propósito de ofrecer un servicio de salud exclusivo a pacientes no solo colombianos sino de todo el mundo.

El resultado del esfuerzo de años es una clínica de cuarto nivel, una de las categorías más altas del país en tecnología, confort, sofisticación y elegancia. Su alcance va mucho más allá de la estética. En Perfect Clinic se realizan cirugías de corazón abierto y procedimientos de alta complejidad, además cuenta con espacios para la hemodinamia, imágenes diagnósticas, unidad de cuidados intensivos, banco de sangre y hospitalización.

La capacidad instalada de la clínica es parte de lo que atrae a pacientes nacionales e internacionales a Cúcuta. Según el cirujano, quienes viajan para operarse hacen dos preguntas clave: si el médico tiene experiencia y dónde los van a intervenir. “Las personas quieren saber si existe una red de servicios capaz de responder ante una emergencia. Los pacientes son muy conscientes de eso, y Perfect Clinic es una de las mejores opciones que pueden tener”, recalcó.

Bajo esa premisa, la clínica no escatima en inversión tecnológica. Dispone de una de las mejores máquinas de circulación extracorpórea para cirugía cardiaca y, siendo la cirugía plástica uno de los procedimientos más solicitados, tiene la mejor tecnología disponible a nivel mundial.

Siete tecnologías en una sola plataforma

La búsqueda de herramientas médicas tecnológicas llevó a la clínica a la adquisición de AYON. Hasta hace poco, un cirujano debía conectar varias consolas, acumular pedales y cables de distintos proveedores para combinar liposucción asistida, ultrasonido, radiofrecuencia y helio plasma.

El doctor Gabriel Lobo, fundador y director de Perfect Clinic. Foto: Archivo personal

Pero AYON integra infiltración de alto caudal, ultrasonido inteligente LIFT, el sistema PAL de doble puerto y Renuvion, la tecnología de contracción de la piel, entre otras herramientas, en un circuito cerrado que se controla desde una sola pantalla.

El doctor Lobo, con más de dos décadas de experiencia, ha visto de cerca esa evolución: “AYON es la evolución de la cirugía plástica en una sola plataforma. Hoy no existe en el mundo otra que ofrezca tantas garantías y mejore tanto la seguridad de los pacientes. Eso es indiscutible”, aseguró.

Para explicarlo a quienes están fuera del campo de la medicina, recurre a una comparación con los autos. Los primeros carros funcionaban con carburador, correas y pedales, y aun así llevaban de un punto a otro. Con el tiempo llegaron los airbags y los sistemas computarizados que previenen accidentes. AYON es como “el Bugatti de los equipos de cirugía plástica. Sus siete tecnologías cierran ‘el círculo perfecto de la seguridad’”.

En el quirófano esto se traduce en un paciente que se mantiene tibio durante la cirugía, en líquidos cuantificables y en un ultrasonido que derrite la grasa sin golpear el cuerpo. Los primeros procedimientos ya muestran el cambio. “Eso no lo digo yo, lo dice la tecnología, lo dice la ciencia. Poco a poco las personas van a pedir sus cirugías con este tipo de dispositivos”, resumió.

AYON integra infiltración de alto caudal, ultrasonido inteligente LIFT, el sistema PAL de doble puerto y Renuvion, la tecnología de contracción de la piel, entre otras herramientas, en un circuito cerrado que se controla desde una sola pantalla. Foto: Ricardo Gutiérrez

La incorporación se hizo de la mano de Gilmédica S.A.S., empresa con más de 45 años en Colombia y distribuidora de tecnologías autorizadas por la FDA. Para el director de Perfect Clinic, ese acompañamiento y complicidad es clave: “El respaldo que ofrece Gilmédica es inigualable, y para mí es un orgullo ser parte de esa familia”.

Finalmente, para quienes desean moldear su figura sin temor a la flacidez ni a recuperaciones largas, el especialista dio una advertencia: “Puede existir el mejor vehículo del mundo, pero necesita un buen piloto”. Por eso, la recomendación es elegir a un cirujano con la formación y el entrenamiento para manejar estos equipos.

Con esa preparación y la tecnología adecuada, concluyó Lobo, “los resultados definitivamente se van a notar”. Así, con la llegada de AYON, Perfect Clinic reafirma su liderazgo en servicios de cirugía de alta definición.

*Contenido elaborado con el apoyo de Gilmédica.