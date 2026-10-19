El Gobierno nacional anunció una investigación sobre la contratación del Hospital Departamental de San Andrés, luego de conocerse información sobre posibles irregularidades administrativas y contractuales.

La revisión incluirá equipos médicos que estarían almacenados y deteriorándose, posibles nóminas paralelas y contratos que deberán ser examinados en detalle.

El anuncio se conoció este lunes 19 de octubre de 2026, a través de un comunicado oficial, y se produce mientras el centro asistencial permanece bajo intervención de la Superintendencia Nacional de Salud.

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La intervención debe generar cambios

La ministra de Salud y Protección Social, Ana María Vesga, informó que se conformará un equipo forense para examinar la contratación y verificar el manejo de los recursos destinados a la atención de los pacientes.

“Eso se va a investigar. Cada contrato, cada factura, cada peso. Los recursos de la salud son para atender pacientes, pagar al talento humano, comprar medicamentos y garantizar que los servicios funcionen”, afirmó la funcionaria.

La revisión anunciada no se limitará a examinar documentos.

Según el comunicado, el Gobierno también conformará un equipo técnico para apoyar la recuperación del hospital y fortalecer su capacidad de atención.

Vesga advirtió que la intervención debe generar cambios concretos para los habitantes del archipiélago y garantizar que el centro asistencial cumpla con su función.

Comunicado Ministerio de Salud Foto: Ministerio de Salud

“No puede quedarse en cambiar una administración por otra. Tiene que devolverle el hospital a la gente”, señaló la ministra.

Anuncian refuerzo de equipos médicos y una ambulancia

Como parte del acompañamiento al hospital, el sector salud también trabajará en el fortalecimiento de su capacidad asistencial.

Entre las medidas anunciadas se encuentran la llegada de una nueva ambulancia y el refuerzo de los equipos biomédicos.

Estas acciones se plantean en medio de la revisión sobre el estado de los equipos médicos que, según la información divulgada por el Gobierno, estarían almacenados y deteriorándose.

Por ahora, no se detalla el número de contratos que serán examinados, el valor de los recursos comprometidos ni la cantidad de equipos médicos involucrados.

Tampoco identifica contratos específicos o responsables de las presuntas irregularidades.

La ministra advirtió que, si se comprueba un manejo indebido de los recursos públicos de la salud, los responsables deberán responder ante las autoridades competentes.

“San Andrés merece un hospital que funcione. Y quien haya manejado mal los recursos de la salud tendrán que responder ante las autoridades competentes”, concluyó Vesga.

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La revisión anunciada por el Gobierno se da en medio de la intervención del Hospital Departamental de San Andrés por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. Según el comunicado del 19 de octubre de 2026.

El Gobierno busca que la intervención se traduzca en mejoras concretas para la atención de los habitantes del archipiélago.