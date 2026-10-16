La posibilidad de que la inteligencia artificial reemplace empleos en los próximos años genera inquietud entre los trabajadores colombianos.

Según una encuesta internacional de Ipsos, que consultó a personas sobre su percepción de la inteligencia artificial, el 42 % de los trabajadores colombianos considera probable que esta tecnología reemplace su empleo en los próximos cinco años.

Esta preocupación que pone sobre la mesa sus posibles efectos en la salud emocional.

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¿Qué es la ansiedad algorítmica?

El avance de la inteligencia artificial (IA) no solo plantea cambios en el mundo laboral.

También despierta preguntas sobre el valor de la experiencia, las habilidades profesionales y la estabilidad económica.

Para algunas personas, la posibilidad de que una herramienta realice en segundos tareas que aprendieron a desarrollar durante años puede convertirse en una fuente constante de preocupación.

Un análisis del programa de Psicología de la Universidad FUCS aborda este fenómeno, conocido como ansiedad algorítmica, y explica por qué es importante reconocer las señales de malestar antes de que empiecen a interferir con la vida cotidiana.

Las cifras del Monitor de IA 2026 de Ipsos muestran la dimensión de esa inquietud.

Además del 42 % que considera probable perder su empleo por el avance de esta tecnología.

El 48 % de los trabajadores consultados en Colombia manifiesta mayor nerviosismo ante los productos y servicios que utilizan inteligencia artificial en el entorno laboral.

Estos resultados reflejan temores frente a los cambios tecnológicos, pero no significan que todas las personas encuestadas experimenten ansiedad clínica.

Lina Fernanda Galán Flórez, docente del programa de Psicología de la Universidad FUCS, explica que la ansiedad algorítmica surge como una categoría explicativa dentro de un estudio.

Por tanto, no corresponde por sí misma a un diagnóstico clínico.

En términos sencillos, el concepto permite comprender las reacciones emocionales que pueden aparecer ante los algoritmos y el avance de la inteligencia artificial.

Sentir preocupación por el futuro profesional no significa necesariamente tener un trastorno mental.

El malestar puede surgir cuando una persona comienza a dudar del valor de sus conocimientos o siente que debe demostrar constantemente que su trabajo sigue siendo necesario.

La incertidumbre también puede afectar la confianza para actuar y tomar decisiones.

Una investigación realizada por investigadores de la Universidad de Johannesburgo, en Sudáfrica, y publicada en febrero de 2026 en la revista científica Frontiers in Psychology, aporta elementos para entender estas preocupaciones.

El estudio analizó 1.454 comentarios publicados en Reddit e identificó inquietudes relacionadas con la pérdida de valor de la experiencia laboral y la incertidumbre sobre el futuro de las profesiones.

El miedo a perder el empleo por la IA preocupa al 42 % de los trabajadores en Colombia Foto: Cortesía Semana

¿Cómo saber si el temor a la IA está afectando su bienestar?

Una señal que conviene observar es la necesidad de consultar constantemente herramientas de inteligencia artificial antes de tomar decisiones.

El hábito merece atención cuando la persona empieza a sentir que no puede confiar en su propio criterio sin obtener primero una respuesta de la aplicación.

Sin embargo, utilizar la IA con frecuencia no demuestra, por sí solo, que exista dependencia.

Según Galán Flórez, lo importante es identificar si la herramienta funciona como apoyo o si la persona siente que ya no puede decidir sin ella.

También resulta útil preguntarse si se consulta la aplicación para obtener información o para buscar aprobación.

Si el miedo a perder el empleo está dificultando la concentración o generando dudas persistentes sobre las propias capacidades.

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La docente propone un ejercicio de autoobservación: formular primero una opinión propia y después contrastarla con la respuesta de la IA.

Este recurso permite revisar la relación con la tecnología, aunque no constituye una prueba diagnóstica.

La preocupación requiere mayor atención cuando resulta difícil de controlar, altera el sueño o interfiere con las actividades habituales.

En estos casos, buscar orientación psicológica puede ayudar a comprender el malestar y encontrar herramientas para afrontarlo.