Estos son los primeros resultados del Plan de Choque en Salud del Gobierno nacional

El Ministerio de Salud informó este 15 de octubre sobre varios de los resultados obtenidos gracias al Plan de Choque implementado por el Gobierno nacional en materia de salud. En este informe se destaca la entrega de medicamentos, que habría presentado un incremento.

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El documento oficial destaca que los avances expuestos corresponden al corte del 5 de octubre. Cabe resaltar que esta iniciativa se realiza con el fin de enfrentar las dificultades actuales que tiene el sistema de salud de Colombia.

De acuerdo con la información brindada, hasta la fecha de corte, 273.000 pacientes han registrado entrega de medicamentos, frente a los 177.000 que se habían identificado con anterioridad.

Teniendo en cuenta estas cifras, la entidad destacó un incremento cercano a 96.000 personas, un aumento significativo si se tiene en cuenta que solo hay una semana de diferencia.

Presidente Abelardo De La Espriella anunció el Plan de Choque en Salud, para enfrentar las dificultades del sistema. Foto: Presidencia de Colombia

Por su parte, se recalcó un crecimiento del porcentaje acumulado de unidades de medicamentos entregadas, que pasó del 31,2 % al 39,2 % del total que se había reportado como pendiente.

Por otro lado, también se han logrado avances en la atención a pacientes con padecimientos de mayor riesgo; por ejemplo, en enfermedades huérfanas, el porcentaje pasó del 33,3 % al 85,5 %; en diabetes, del 23,9 % al 49,9 %, y en asma, del 19 % al 58,1 %.

El reporte también registró incrementos en la entrega de medicamentos para personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc), cuyo avance pasó del 43,1 % al 62,1 %. En pacientes con cáncer, la cifra aumentó del 54,91 % al 57,2 %; en trasplantes, del 58,31 % al 61,3 %, y en gestación, del 74,4 % al 75,2 %.

El Ministerio aclaró que estos porcentajes corresponden a las unidades de medicamentos entregadas frente a las cantidades que inicialmente se reportaron como pendientes. Por tanto, no representan la proporción de pacientes que ya cuentan con sus tratamientos completos.

Otro de los resultados destacados por la cartera de Salud tiene que ver con los procedimientos pendientes. Según el nuevo balance, la cifra de servicios reportados como resueltos pasó de 120.586 a 168.422, lo que representa 47.836 procedimientos adicionales.

Entre los avances se encuentran los procedimientos relacionados con cáncer, cuyo porcentaje de resolución aumentó del 9 % al 15 %, y los asociados a gestación, que pasaron del 4 % al 7,6 %.

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La ministra de Salud, Ana María Vesga, reconoció los avances, pero advirtió que todavía persisten dificultades estructurales que requieren medidas sostenidas. Entre los principales retos mencionó mejorar el flujo de recursos, recuperar las redes de prestación de servicios y fortalecer la capacidad de respuesta de las EPS.

“El Plan de Choque es una respuesta inmediata para atender a las personas que más lo necesitan, pero no es, por sí solo, la solución a los problemas estructurales del sistema. Tenemos que seguir trabajando en el flujo de recursos, la recuperación de las redes”, señaló la ministra.

El Ministerio señaló que mantendrá el seguimiento semanal a las EPS para verificar la información reportada y garantizar que los procedimientos registrados como resueltos correspondan a servicios efectivamente prestados. La estrategia tiene una programación que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026.