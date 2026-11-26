Los bebés menores de un año y las personas mayores de 60 años están entre los grupos que requieren mayor cuidado durante el segundo pico de enfermedades respiratorias que atraviesa Bogotá. La alerta de las autoridades sanitarias se mantiene debido a que la temporada podría prolongarse hasta diciembre.

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Uno de los datos que genera preocupación es el comportamiento de las hospitalizaciones de los más pequeños. Según el Boletín Epidemiológico de la semana 43 de la Secretaría de Salud, los ingresos de menores de un año a unidades de cuidados intensivos (UCI) aumentaron un 17 % frente a la semana anterior. Además, las cifras superaron las registradas durante los mismos periodos de 2023 y 2024.

En el caso de los adultos mayores de 60 años, la entidad advirtió que continúan expuestos a un riesgo sostenido de complicaciones por la circulación de virus respiratorios. Por esta razón, insistió en la importancia de reforzar la vacunación contra la influenza y el COVID-19.

Aunque estas cifras llaman la atención, el balance general de la ciudad muestra una reducción de las atenciones. El reporte de la semana 43 señala que las consultas por IRA cayeron un 15,2 % frente al mismo periodo de 2025.

Adultos mayores con enfermedades crónicas como EPOC, diabetes, insuficiencia cardíaca y obesidad presentan mayor riesgo de complicaciones por infecciones respiratorias. Foto: Getty Images

A propósito del mes mundial de la neumonía, Pfizer puso sobre la mesa otro aspecto relacionado con las infecciones respiratorias y sus posibles consecuencias para la salud cardiovascular.

La compañía hizo referencia a una investigación publicada en la revista JAMA, que encontró una asociación entre la hospitalización por neumonía y una mayor probabilidad de presentar enfermedades del corazón, infartos o accidentes cerebrovasculares.

En el análisis de personas mayores de 65 años, el riesgo de desarrollar complicaciones cardiovasculares fue aproximadamente cuatro veces más alto durante los primeros 30 días posteriores a la hospitalización. Aunque disminuyó con el paso del tiempo, permaneció por encima del nivel inicial durante los años siguientes.

La explicación estaría relacionada, entre otros factores, con la respuesta inflamatoria que activa el organismo para combatir la infección, cuyos efectos pueden extenderse más allá del sistema respiratorio.

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Frente a este panorama, la doctora María Gabriela Ábalos, líder médica de Vacunas de Pfizer para Latinoamérica, destacó la importancia de abordar la prevención durante todas las etapas de la vida, especialmente entre adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Entre las recomendaciones para reducir el riesgo de contagio están lavarse las manos frecuentemente, cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar, desechar los pañuelos después de utilizarlos y limitar el contacto con otras personas cuando se presentan síntomas.