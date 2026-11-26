Este jueves, 26 de noviembre, se disputaron ocho partidos correspondientes a la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial Sub-17. España reconfirmó su candidatura al título e Italia, Croacia y Malí también avanzaron como líderes de grupo.
La gran sorpresa del día fue el empate de Senegal vs. Tayikistán (1-1), resultado que no estaba en los pronósticos de los expertos. El conjunto africano venía de golear 9-0 a Cuba y tenía la oportunidad de terminar como primero del grupo F, pero falló de manera inesperada.
Senegal clasificó como segundo de su zona, al igual que Costa de Marfil, Bélgica y Marruecos.
En este momento hay 27 selecciones clasificadas a dieciseisavos de final, aunque todavía falta el desenlace de los últimos cuatro grupos y la definición de la batalla entre los mejores terceros.
Lista de clasificados a dieciseisavos de final
- Grecia (grupo A).
- Egipto (grupo A).
- Corea del Sur (grupo B).
- Uganda (grupo B).
- Australia (grupo B).
- Argentina (grupo B).
- Francia (grupo C).
- Arabia Saudita (grupo C).
- Italia (grupo D).
- Costa de Marfil (grupo D).
- Croacia (grupo F).
- Senegal (grupo F).
- Malí (grupo E).
- Bélgica (grupo E).
- España (grupo H).
- Marruecos (grupo H).
- Brasil (grupo I).
- República Dominicana (grupo J).
- México (grupo K).
- Venezuela (grupo K).
- Colombia (grupo L).
- Serbia (grupo L).
Entre los mejores terceros solo hay cinco selecciones que ya aseguraron su cupo matemáticamente, es decir, que no dependen de lo que suceda en la última tanda de partidos programada para el viernes: Ecuador, Mozambique, Uruguay, China y Tayikistán.
La lista de eliminados, por otra parte, tiene a Panamá, Nueva Caledonia, Dinamarca, Haití, Jamaica, Cuba, Vietnam, Nueva Zelanda y Fiyi.
Tabla de posiciones actualizada del Mundial Sub-17
Grupo A
- Grecia - 9 pts (+5)
- Egipto - 6 pts (+4)
- Catar - 3 pts (-3)
- Panamá - 0 pts (-6)
Grupo B
- Corea del Sur - 9 pts (+10)
- Uganda - 4 pts (+3)
- Ecuador - 4 pts (+0)
- Nueva Caledonia - 0 pts (-13)
Grupo C
- Australia - 5 pts (+2)
- Argentina - 4 pts (-1)
- Mozambique - 4 pts (+3)
- Dinamarca - 2 pts (-4)
Grupo D
- Francia - 6 pts (+4)
- Arabia Saudita - 6 pts (+1)
- Uruguay - 6 pts (+1)
- Haití - 0 pts (-6)
Grupo E
- Italia - 9 pts (+9)
- Costa de Marfil - 6 pts (+2)
- Uzbekistán - 3 pts (+1)
- Jamaica - 0 pts (-12)
Grupo F
- Croacia - 7 pts (+11)
- Senegal - 5 pts (+9)
- Takiyistán - 4 pts (-2)
- Cuba - 0 pts (-18)
Grupo G
- Malí - 9 pts (+6)
- Bélgica - 6 pts (+6)
- Vietnam - 1 pto (-3)
- Nueva Zelanda - 1 pto (-9)
Grupo H
- España - 9 pts (+22)
- Marruecos - 4 pts (+4)
- China - 4 pto (+3)
- Fiyi - 0 pts (-29)
Grupo I
- Brasil - 6 pts (+2)
- Irlanda - 3 pts (+1)
- Tanzania - 1 pto (-1)
- Costa Rica - 1 pto (-1)
Grupo J
- República Dominicana - 4 pts (+1)
- Chile - 3 pts (+1)
- Argelia - 3 pts (-1)
- Montenegro - 1 pto (-1)
Grupo K
- México - 6 pts (+5)
- Venezuela - 6 pts (+2)
- Rumania - 0 pts (-2)
- Camerún - 0 pts (-5)
Grupo L
- Colombia - 6 pts (+3)
- Serbia - 6 pts (+3)
- Japón - 0 pts (-2)
- Honduras - 0 pts (-4)