Simón Rojas mostró su grandeza al tener un gesto de juego limpio que conmovió en medio del Mundial Sub-17 que se desarrolla en Catar.

El capitán de la Tricolor se acercó a un contrario de Honduras, luego de vencerlos en el marco de la fecha 2 de la Copa Mundo que se desarrolla en Medio Oriente.

Allí el que pertenece a Atlético Nacional consoló a su colega por la derrota y dicho video grabado por la hermana del colombiano acabó por viralizarse.

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A raíz de dicha situación, Gol Caracol tuvo la oportunidad de hablar con la hermana y mamá de Rojas. Una de estas hizo pública parte de la conversación del futbolista colombiano en medio del conmovedor momento con el hondureño.

María del Mar quien es la hermana en principio especuló: “Cuando yo lo vi acercándose a ese jugador, me imaginé las palabras, diciéndole: ‘Hermano, levante cabeza, esto es un partido más, usted tiene un futuro por delante, tiene 17 años”’, relató al medio en mención.

Y ya fue justo después que contó la frase que le dijo Rojas a Denzel Arzú, jugador de Honduras: “Le mostraba la banda de capitán y decía: ‘Usted es el capitán’”.

🇨🇴❤️ ¡QUÉ GRANDE, SIMÓN ROJAS! Tras el 2-0 de Colombia ante Honduras, el capitán colombiano se sentó a consolar al capitán rival. Fue uno de los mejores en la cancha, pero este gesto demuestra que la grandeza va más allá del talento. Grande, Capi! https://t.co/PBP0zLJKR0 — Óscar Ríos |🎙️📹 Periodista Deportivo Digital (@OriosDeportes) November 25, 2026

Melany Merchán que es la madre de Simón resumió en varios calificativos lo que su hijo hizo por el rival en medio de la tristeza: “Pasión por lo que hace, empatía, compañerismo, profesionalismo, ética y mucho respeto”.

Y sumó también la mamá del protagonista de la Colombia Sub-17 que sueñan con un título, tal como ya lo lograron conseguir con dicha camada en el Sudamericano.

“Hasta la final. Porque igual que en Paraguay, vamos a ser campeones de la mano de Dios, y tenemos toda la fe de que así va ser”, apuntó.

Humildad del capitán de Colombia

En la zona mixta en Catar luego del paso a la siguiente fase del Mundial, Rojas fue entrevistado por el peridiodista Jaime Dinas, quien le resaltó el que llevase la banda que lo acredita como el gran líder de la Tricolor.

De manera humilde Rojas contestó que “el brazalete es una añadidura, un privilegio que el profesor nos da para ser esa cabeza del equipo”.

Siguiendo por esa misma línea se mostró deseoso de representar como es debido su país: “No se trata solamente de colocárselo y ya ser el capitán. También hay que demostrarlo con acciones y, obviamente, liderando al equipo con la palabra”.

Simón Rojas @FCFSeleccionCol Sub17 capitán VS Honduras y su gran actuación : https://t.co/QFGrxAiL48 — Jaime Dinas (@JaimeDinas) November 25, 2026

Después analizó lo que será la tercera fecha del torneo en donde enfrentarán a Serbia por el lidertado del grupo L.

“Era lo que buscábamos: que, jugando dos partidos y a falta de uno, ya estuviéramos clasificados. Lo logramos y ese era el objetivo. Hay que seguir trabajando, pero igualmente vamos a salir con las mismas ganas y el mismo hambre de ganarle a Serbia. En un Mundial no se puede regalar nada y nosotros no vamos a regalar nada”, señaló dejando en claro que se exigirán al máximo por ir logrando avanzar de ronda hasta la fase más importante.