Jaguares de Córdoba siguió los pasos del Deportivo Pasto para el 2027. El equipo de Montería anunció en las últimas horas que despidieron a 12 de los jugadores del plantel profesional.

A través de un comunicado oficial, el conjunto celeste dio el listado de los futbolistas a los que les fue terminado el vínculo. Entre los nombres más importantes están los de Carlos Henao, Wilfrido de la Rosa y Faber Gil.

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“La Junta Directiva de Jaguares Fútbol Club informa a los medios, periodistas y público en general que los siguientes jugadores no continuarán en la institución”, dice el encabezado y posteriormente está la docena de los jugadores salientes:

Edwin Martínez

Carlos Cantillo

Luis Jiménez

Jerson Malagón

Cristian Álvarez

Carlos Henao

Wilfrido de la Rosa

Diego Martínez

Duvan Rodríguez

Faber Gil

Andrés Felipe Alfonso

Juan Franco

“A este grupo de jugadores les damos las gracias por su profesionalismo y compromiso, y les deseamos muchos éxitos en sus futuros proyectos”, completan la misiva.

Condenados al descenso

Los malos resultados condenaron a Jaguares a la segunda división para 2027.

El cuadro de Montería se fue junto a Boyacá Chicó a la ‘B’ tras no lograr tener el nivel para la Liga BetPlay. Una vez se definan los que ascienden desde el torneo y acabe el año calendario, Jaguares dejará de ser de Liga y pasará a jugar la segunda división del balompié colombiano.

Jaguares de Córdoba enfrentando a Atlético Nacional en medio de un partido de Liga BetPlay. Foto: Colprensa

Deportes Quindío, Envigado, Real Cartagena y hasta Boca Junior de Cali podrían tomar el lugar de los dos que perdieron la categoría en el final del año en curso.

De los cuatro mencionados el que mayores probabilidades tiene de ascender es el equipo de Armenia que ganó la final ida del segundo semestre contra Boca y, de mantener dicha ventaja, el próximo fin de semana se confirmaría su regreso a primera.

Purga en el Deportivo Pasto

Otra reestructuración total que habrá en el fútbol colombiano será la que haga Deportivo Pasto.

Hacia mediados del mes en curso el elenco volcánico le dio la despedida a 22 jugadores. Dicho número alto sorprendió y más al ver que se fueron varios experimentados como Fainer Torijano, Matías Pisano y Julián Quiñones.

Nicolas Gil

David Guerrero

Santiago Jiménez

Joyce Ossa

Juan Mateo Garavito

Fainer Torijano

Harrinson Mancilla

Enrique Serje

Santiago Córdoba

Diego Gabriel Chávez

Mayer Gil

Matías Pisano

Giovanny Banguera

Yeison Tolosa

Joider Micolta

Yeiler Goez

Derik Osede

Franco Leys

Jorge Obregon

Andrés Ibarguen

Julián Quiñones

Jhon Méndez

Dichas decisiones llaman la atención, a la par de que cuestionan fuertemente la actualidad de los clubes de la Liga BetPlay y su capacidad por tener equipos competitivos sin un presupuesto alto como sí lo manejan los históricos.

En Deportivo Pereira también se conoció hace unos cuantos días la compra por parte de Dímelo Jara y el artista de música urbana, Blessd, los cuales buscan sacar de la crisis al matecaña que lleva varios años viviéndose.