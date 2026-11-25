Jaguares de Córdoba siguió los pasos del Deportivo Pasto para el 2027. El equipo de Montería anunció en las últimas horas que despidieron a 12 de los jugadores del plantel profesional.
A través de un comunicado oficial, el conjunto celeste dio el listado de los futbolistas a los que les fue terminado el vínculo. Entre los nombres más importantes están los de Carlos Henao, Wilfrido de la Rosa y Faber Gil.
“La Junta Directiva de Jaguares Fútbol Club informa a los medios, periodistas y público en general que los siguientes jugadores no continuarán en la institución”, dice el encabezado y posteriormente está la docena de los jugadores salientes:
- Edwin Martínez
- Carlos Cantillo
- Luis Jiménez
- Jerson Malagón
- Cristian Álvarez
- Carlos Henao
- Wilfrido de la Rosa
- Diego Martínez
- Duvan Rodríguez
- Faber Gil
- Andrés Felipe Alfonso
- Juan Franco
“A este grupo de jugadores les damos las gracias por su profesionalismo y compromiso, y les deseamos muchos éxitos en sus futuros proyectos”, completan la misiva.
Condenados al descenso
Los malos resultados condenaron a Jaguares a la segunda división para 2027.
El cuadro de Montería se fue junto a Boyacá Chicó a la ‘B’ tras no lograr tener el nivel para la Liga BetPlay. Una vez se definan los que ascienden desde el torneo y acabe el año calendario, Jaguares dejará de ser de Liga y pasará a jugar la segunda división del balompié colombiano.
Deportes Quindío, Envigado, Real Cartagena y hasta Boca Junior de Cali podrían tomar el lugar de los dos que perdieron la categoría en el final del año en curso.
De los cuatro mencionados el que mayores probabilidades tiene de ascender es el equipo de Armenia que ganó la final ida del segundo semestre contra Boca y, de mantener dicha ventaja, el próximo fin de semana se confirmaría su regreso a primera.
Purga en el Deportivo Pasto
Otra reestructuración total que habrá en el fútbol colombiano será la que haga Deportivo Pasto.
Hacia mediados del mes en curso el elenco volcánico le dio la despedida a 22 jugadores. Dicho número alto sorprendió y más al ver que se fueron varios experimentados como Fainer Torijano, Matías Pisano y Julián Quiñones.
- Nicolas Gil
- David Guerrero
- Santiago Jiménez
- Joyce Ossa
- Juan Mateo Garavito
- Fainer Torijano
- Harrinson Mancilla
- Enrique Serje
- Santiago Córdoba
- Diego Gabriel Chávez
- Mayer Gil
- Matías Pisano
- Giovanny Banguera
- Yeison Tolosa
- Joider Micolta
- Yeiler Goez
- Derik Osede
- Franco Leys
- Jorge Obregon
- Andrés Ibarguen
- Julián Quiñones
- Jhon Méndez
Dichas decisiones llaman la atención, a la par de que cuestionan fuertemente la actualidad de los clubes de la Liga BetPlay y su capacidad por tener equipos competitivos sin un presupuesto alto como sí lo manejan los históricos.
En Deportivo Pereira también se conoció hace unos cuantos días la compra por parte de Dímelo Jara y el artista de música urbana, Blessd, los cuales buscan sacar de la crisis al matecaña que lleva varios años viviéndose.