América de Cali y Deportivo Cali jugaron en la noche del pasado martes el clásico caleño válido por la fecha 2 de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2026-II.

Gracias a un doblete de anotaciones de Tomás Ángel, el cuadro rojo quedó como ganador por 2-1. ‘Titi’ Rodríguez descontó para el verdiblanco que estuvo a punto de empatar.

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A pesar de lo tenso que fue el clásico del Valle del Cauca, el manejo arbitral de Wilmar Roldán fue correcto y no se presentaron polémicas fuertes. El juez salió invicto de cualquier cuestionamiento y fue entrevistado al final del partido.

La cuenta conocida como la Piolomania lo tuvo mano a mano donde el colegiado contó sus sensaciones: “Un partido muy bonito. Siempre venir al Pascual Guerrero es un partido especial”.

A la hora de consultarle a Wilmar por el mejor clásico del país, se basó en sus experiencias para zanjar: “El clásico caleño es el más picante que hay”.

“EL CLÁSICO CALEÑO ES EL MÁS PICANTE DE TODOS”🔴🟢🔥 Wilmar Roldán se animó hablar con los medios y nos contó de las experiencias en toda su carrera en el clásico vallecaucano. #americadecali #deportivocali https://t.co/M9mtY6aOAF — Sportsfansco (@sportsfanscali) November 25, 2026

Y cuando se le preguntó por qué no elegía el duelo de la ciudad de Medellín, el juez explicó: “Nacional vs. Medellín es de más juego. Acá es de más garra”.

También a Wilmar le pusieron a elegir entre él y un colega suyo que, en su momento, fue catalogado como el mejor árbitro del país: “¿Quién es Óscar Julián (Ruiz)?, no sé quién es”, respondió con soberbia.

Una fiesta en el Pascual Guerrero

Para la primera edición del clásico caleño en las finales de Liga 2026-II apareció la hinchada americana que no suele acompañar a los suyos en la fase regular.

Las gradas del estadio Pascual Guerrero tuvieron un lleno total y la entrada de los equipos fue una fiesta con pólvora, humo y un colorido teñido de rojo que hizo sentir visitante al Cali.

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Después ya en el desarrollo como tal del juego Ángel ayudó a que la felicidad de los escarlatas se prolongara con dos anotaciones de cabeza que sirvieron para que América sumara el primer triunfo de las finales.

En la tabla de posiciones del grupo B el cuador rojo de catapultó al segundo lugar junto a Millonarios, con quien comparte tener la misma cantidad de puntos (4 unidades).

Se viene Millonarios vs. América

Para el próximo viernes está previsto que líder y colíder del grupo B se jueguen la cima del cuadrangular en el clásico que jugarán en Bogotá.

Será un mano a mano crucial en las aspiraciones por clasificar a la gran final del Torneo Finalización.

David González, DT de los escarlatas se mostró ilusinado con lograr el objetivo tras vencer al Cali.

David González (centro), técnico del América de Cali durante el clásico contra Deportivo Cali por la fecha 2 del Grupo B de los cuadrangulares semifinales del segundo semestre de la Liga Colombiana 2026. Foto: Aymer Andrés Álvarez / El País

“Ganar un clásico y en cuadrangulares finales y de la forma emotiva en que se gana siempre va a generar esa sensación”, afirmó.

“Es algo que hemos venido generando desde hace que arrancamos el semestre con esa seguidilla de partidos invictos, cuando vinieron algunos problemas conocidos por todos supimos sacarlos adelante, nos hemos convertido en un equipo fuerte mentalmente, hemos tratado de ver dentro de las cosas malas sacar lo bueno y lo positivo, verdaderamente hemos sacado a flote el hambre de ganar cosas y hacer historia”, preponderó de la constancia que ha venido mostrando el América.