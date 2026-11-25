América de Cali se impuso 2-1 en el clásico vallecaucano y escaló a la primera posición del grupo B en los cuadrangulares de la Liga BetPlay. Tomás Ángel marcó los dos goles del equipo escarlata, mientras que Steven ‘Tití’ Rodríguez descontó para el Deportivo Cali.

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A través de su cuenta oficial, América publicó memes relacionados con la victoria y aprovechó para enviar un mensaje en tono de burla por el cumpleaños del cuadro verdiblanco.

“Más de 32.000 personas reunidas aquí para ver la historia de siempre. La historia que no cambia, que se hereda y se lleva en el alma”, apuntaron en primera instancia.

Luego, se refirieron expresamente al cumpleaños del Deportivo Cali. “Si todavía no saben cómo se celebra una fiesta de verdad, tranquilos, que aquí tenemos experiencia. Happy Birthday”, agregó el club americano.

Acto seguido, publicaron memes de Tomás Ángel, figura del clásico vallecaucano, e incluso hicieron una alusión al videojuego ‘Grand Theft Auto’, que por estos días está en tendencia tras la salida de su nueva edición.

La hinchada de América también fue protagonista en los comentarios, pasando factura a los hinchas del Deportivo Cali y manifestando su ilusión de conseguir la estrella 16 a fin de año.

Se viene el doblete ante Millonarios

El cuadro escarlata tiene la ventaja deportiva del ‘punto invisible’ y por eso marcha líder del grupo B; sin embargo, el próximo viernes enfrentará a Millonarios en Bogotá con el primer puesto en juego.

Ambos están empatados a cuatro puntos y jugarán dos partidos de manera consecutiva: primero en el Estadio El Campín (27 de noviembre) y luego en el Pascual Guerrero (1 de diciembre).

David González, técnico de América, espera que su equipo responda a la altura de los duelos que se aproximan ante el conjunto embajador. “Hemos tratado de ver dentro de las cosas malas, sacar lo bueno y lo positivo; verdaderamente hemos sacado a flote el hambre de ganar cosas y hacer historia”, apuntó.

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“Ese envión anímico de ganar nos va a ayudar a recuperarnos más rápido; ya empezamos a tener a algunos chicos que vuelven, y esperar simplemente poder tener esa frescura y distribuir los minutos nos siga ayudando a pelear esos partidos, que todos son finales”, dijo el DT.

América tendrá muy poco tiempo para recuperarse del clásico y viajar a Bogotá. “Ojalá el hecho de no entrenar te recuperara, pero ni eso te alcanza. Es muy poco tiempo y es priorizar el sueño, la alimentación y en el entrenamiento es simplemente movernos un poco para tratar de acelerar los procesos regenerativos”, explicó.