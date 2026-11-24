Medellín se prepara para recibir a algunas de las figuras más recordadas del fútbol internacional. El próximo viernes 11 de diciembre, a las 7:00 p. m., el estadio Atanasio Girardot será el escenario del denominado ‘Duelo de Leyendas’, un encuentro que enfrentará a históricos jugadores de las selecciones de Colombia y España.

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El evento hace parte de Colombia Leyends y reunirá a integrantes de la generación española que conquistó la Eurocopa de 2008, el Mundial de Sudáfrica 2010 y la Eurocopa de 2012, frente a referentes que marcaron diferentes épocas del fútbol colombiano.

Partido de las leyendas en Medellín Foto: cortesía

Por el combinado nacional está confirmada la participación de Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, tres veces mundialista y uno de los referentes históricos de la Selección Colombia; el exdefensor Mario Alberto Yepes y el mediocampista Fredy Guarín.

En representación de España estarán campeones del mundo y de Europa como Raúl Albiol, Joan Capdevila, Santi Cazorla y Jordi Alba. También participará Gaizka Mendieta, recordado por su trayectoria con el Valencia. La organización anunció que próximamente revelará el nombre de otro futbolista que se sumará a la convocatoria.

La dirección de los equipos también estará a cargo de reconocidas figuras del fútbol. Valderrama y René Higuita estarán al frente de la selección colombiana, mientras que José Antonio Camacho dirigirá al conjunto español.

Un partido con propósito social

Además del espectáculo deportivo, el encuentro tendrá un componente solidario. Según los organizadores, un porcentaje de los recursos recaudados por concepto de boletería será destinado a las familias afectadas por el terremoto que sacudió a Colombia en agosto de 2026.

La Fundación Compasión será la entidad encargada de gestionar los recursos destinados a esta iniciativa, que busca contribuir a la reconstrucción de las zonas afectadas por la emergencia.

“Este partido es para quienes crecieron escuchando estos nombres y ahora tienen la oportunidad de verlos en vivo. Y es también una forma de ayudar a quienes lo perdieron todo”, señaló Caliche Gómez, fundador y CEO de MAGO, empresa responsable de la organización y operación del evento.

Medellín espera impacto económico

La programación contempla actividades adicionales al partido. Los futbolistas españoles llegarán a Medellín dos días antes del encuentro y durante su estadía se realizarán cenas de gala y otros eventos relacionados con la jornada deportiva.

La iniciativa también busca generar movimiento económico para la capital antioqueña durante la temporada navideña, especialmente en sectores como hotelería, restaurantes, comercio y transporte. ESPN participará como operador televisivo del certamen.

El formato contempla dos horas de partido, seguidas de un concierto musical. La organización también manifestó su intención de darle continuidad al proyecto con futuras ediciones.

Las entradas están disponibles desde el 9 de noviembre a través de las plataformas TaquillaOne y Viva Tickets. Los precios oscilan entre los $60.000 y los $800.000, dependiendo de la tribuna seleccionada, más los cargos por servicio.

El encuentro está programado para el viernes 11 de diciembre de 2026, a las 7:00 p. m., en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.