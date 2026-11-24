Una intensa tormenta eléctrica azotó a Medellín durante este martes 24 de noviembre, dejando impactantes imágenes de calles anegadas, incremento en el nivel del agua sobre algunas de las principales arterias viales de la capital antioqueña y serias complicaciones en la movilidad urbana.

Violenta riña en discoteca de Medellín dejó dos muertos y extraño hallazgo en el cuerpo de la víctima

De acuerdo con el balance entregado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, las precipitaciones concentradas en el centro de la ciudad ocasionaron la caída de árboles y ramas sobre corredores estratégicos, emergencias que fueron atendidas de inmediato por el Cuerpo Oficial de Bomberos sin que se reportaran personas heridas.

Emergencias viales en La Candelaria y el Cementerio San Pedro

A través de sus canales oficiales, el mandatario distrital informó en tiempo real sobre las afectaciones generadas por el aguacero en la comuna 10 (La Candelaria) y el monitoreo preventivo sobre los afluentes de la ciudad.

@Areametropol #SIATAnoticias | (16:45) 🌧️ nuestra red pluviométrica, en los últimos 5 minutos se han registrado lluvias de moderadas a intensas en el sur de Bello y el norte de Caldas con acumulados de hasta 5 mm, de 2 mm en La Estrella y el norte de Medellín e inferiores a 1 mm en Sabaneta. https://t.co/XSVk1CPbTI — siatamedellin (@siatamedellin) November 24, 2026

“En los últimos minutos se han registrado fuertes lluvias en el centro de Medellín. Una rama cayó sobre la vía en la carrera 53 con calle 42, en la comuna 10, La Candelaria. Una tripulación de Bomberos Medellín ya está en el lugar. Estamos atentos, monitoreando constantemente el nivel de las quebradas. Por favor, reporten cualquier emergencia al 123”, señaló Gutiérrez inicialmente.

Minutos más tarde, el alcalde confirmó que la movilidad en la carrera 53 con calle 42 fue restablecida tras el retiro del material vegetal, al tiempo que detalló una segunda intervención de los organismos de socorro por otro árbol caído en la calle 68, entre las carreras 51 y 51D, a la altura del Cementerio San Pedro, reiterando que ningún ciudadano resultó lesionado durante los incidentes.

Registros pluviométricos en el Valle de Aburrá y alerta del Ideam

El Sistema de Monitoreo Hidrometeorológico del Valle de Aburrá (Siata) documentó la rápida intensidad del evento climático en distintos puntos del área metropolitana.

🌤️ #PronósticoDelTiempoColombia Durante la mañana predominaron las condiciones secas y soleadas en gran parte del país. ☀️ Sin embargo, se registraron lluvias y tormentas eléctricas ⛈️⚡ en sectores de Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Guainía. https://t.co/X9UKWZLzBW — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) November 24, 2026

Según los reportes de su red pluviométrica, en lapsos de apenas cinco minutos se registraron acumulados de hasta 8 milímetros en el centro de Medellín, frente a valores inferiores a un milímetro en el occidente, el oriente del distrito y Envigado.

Posteriormente, las celdas de lluvia se desplazaron hacia otros municipios metropolitanos, dejando acumulados en cinco minutos de hasta 5 milímetros en el sur de Bello y el norte de Caldas, 2 milímetros en La Estrella y el norte de Medellín, e inferiores a un milímetro en Sabaneta.

Aguacero en el centro de Medellín deja acumulados de hasta 8 mm en cinco minutos y emergencias atendidas por Bomberos. Foto: Suministrado a SEMANA API

Este episodio meteorológico coincidió con el pronóstico emitido desde horas de la mañana por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), entidad que había advertido que, pese al predominio de condiciones secas y soleadas en gran parte del territorio nacional, se presentaban lluvias y tormentas eléctricas en sectores de Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Guainía.