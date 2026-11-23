Cuatro establecimientos dedicados a la estética facial y corporal fueron clausurados en el municipio de Bello, Antioquia, durante una serie de operativos de fiscalización sanitaria adelantados por la Alcaldía del municipio en articulación con la Secretaría de Salud.

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Las intervenciones también permitieron el decomiso de medicamentos de uso exclusivo para profesionales de la salud, entre ellos ácido hialurónico y otros productos que, según las autoridades, no pueden ser utilizados por personas que no cuenten con los permisos y estudios correspondientes.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, estos procedimientos buscan verificar que los establecimientos dedicados a tratamientos estéticos cumplan con las condiciones sanitarias y las autorizaciones exigidas por la normativa vigente. La entidad recordó que los negocios deben limitarse a ofrecer los servicios para los cuales cuentan con autorización.

También se hizo énfasis en que los procedimientos invasivos deben ser realizados por médicos habilitados ante la Secretaría de Salud de Antioquia, debido a los riesgos que pueden representar para la salud de quienes se someten a este tipo de intervenciones.

Procedimiento con ácido hialurónico- Freepik Foto: Procedimiento con ácido hialurónico- Freepik

Desde la Secretaría de Salud indicaron que este tipo de jornadas continuarán en diferentes establecimientos del municipio, con el propósito de identificar posibles irregularidades y evitar que se realicen procedimientos por fuera de las condiciones permitidas.

La entidad insistió en que los centros de estética deben respetar los límites de los servicios que tienen autorizados y no pueden utilizar medicamentos o productos cuyo manejo esté reservado a personal médico habilitado.

Con estas acciones, las autoridades buscan prevenir afectaciones a la salud de los ciudadanos y fortalecer los controles sobre los servicios de estética facial y corporal que se ofrecen en el municipio.

Las autoridades reiteraron que las intervenciones tienen como objetivo proteger la vida y la salud de la comunidad, mediante la vigilancia de los establecimientos y el cumplimiento de las disposiciones sanitarias.

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Asimismo, se recordó a la ciudadanía que este tipo de intervenciones solo pueden ser realizadas por personas especialistas en el área, debido a que someterse a un proceso de estética por alguien sin autorización conlleva graves riesgos para la salud.

Es importante tener en cuenta que los centros especializados para esta clase de servicios deben contar con la normatividad solicitada por las autoridades pertinentes. Además de tener las medidas sanitarias correspondientes.