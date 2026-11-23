Medellín presentó un crecimiento en los recursos que sus organizaciones destinan a la innovación. De acuerdo con los resultados del primer Ranking Oficial de Innovación del Distrito, elaborado por Ruta N, la inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación (ACTI) se duplicó entre 2024 y 2025, al pasar de $200 millones a más de $400 millones.

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La medición, denominada Pulso, busca ofrecer una radiografía de las capacidades de innovación de las organizaciones de la capital antioqueña y reconocer los avances del ecosistema en esta materia.

Según los resultados, el 65 % de las entidades participantes aumentó los recursos destinados a estas actividades durante el último año. Otro de los datos destacados tiene que ver con la investigación y el desarrollo (I+D), componente que concentró cerca de la mitad de los recursos registrados. En este caso, el 60 % de las organizaciones incrementó su inversión.

El estudio también identificó avances en la vinculación de personal especializado. Durante el periodo evaluado, el 46 % de las entidades aumentó el número de trabajadores dedicados a actividades de ciencia, tecnología e innovación, mientras que el 41 % amplió sus equipos de innovación.

Para realizar la evaluación, se establecieron ocho segmentos: grupos empresariales, empresas grandes, medianas y pequeñas, instituciones de educación superior, clínicas y hospitales, centros de investigación y conglomerado público.

Esta clasificación permitió comparar a las entidades con organizaciones de características similares, teniendo en cuenta su tamaño y naturaleza.

La evaluación contempló tres dimensiones principales. La primera fue la inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación; la segunda, el talento humano especializado vinculado a la generación de conocimiento; y la tercera, las innovaciones desarrolladas para llegar al mercado y a la sociedad.

Además, los resultados se analizaron desde las perspectivas de la contribución de cada organización al ecosistema y la intensidad de su apuesta por estas actividades, de acuerdo con su tamaño.

La directora ejecutiva de Ruta N, Carolina Londoño, explicó que la información permite conocer el estado de las empresas, universidades, clínicas y demás actores en materia de inversión y talento especializado.

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Según Londoño, contar con estos datos facilita realizar comparaciones, identificar oportunidades y diseñar programas que respondan a las necesidades de la ciudad y contribuyan al desarrollo económico y social.

“Esto nos permite conocer cómo se encuentra la ciudad en estos temas, hacer comparaciones, tomar datos y estadísticas para que desde Medellín se puedan entregar soluciones y programas que permitan desarrollo económico y social en función de datos reales”, aseguró la directora.