En Santa Elena, uno de los cinco corregimientos de Medellín, la tragedia llegó, se posó sobre el pueblo y cobró las vidas de seis jovencitos: todos amigos y apenas entre los 16 y 20 años. Solo bastaron cuatro meses para que el tranquilo vecindario se convirtiera en un desfile de carrozas fúnebres.

En un lapso de seis meses, entre marzo y agosto, seis amigos se quitaron la vida, sumiendo a la comunidad en un duelo colectivo que ha despertado la preocupación de las autoridades religiosas, civiles, de policía y hasta educativas.

No hay casa donde no se hable del tema, no hay espacio en el que no se aborde, no hay nadie en el corregimiento que no tenga que ver con ello.

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Victoria Eugenia Díaz Faciolince, profesora de psicología de la Universidad de Antioquia y experta en el tema del duelo, considera que una vivencia de estas es muy compleja. “Primero, a nivel del núcleo más cercano de la persona que ha muerto, es un duelo que está marcado por la incertidumbre, el enigma, las preguntas sobre qué hicimos o dejamos de hacer, tratar de discernir qué pasó”.

Pero no solo por eso. “También uno podría percibir un duelo en una dimensión comunitaria, colectiva. Los muchachos no solo eran hijos de una familia, sino miembros de una comunidad fuertemente estructurada por unos lazos comunitarios, simbólicos, identitarios”, explicó. Es decir, en Santa Elena no solo hay un duelo individual por cada familia, sino un duelo colectivo por los hijos de los otros.

Las muertes de los seis amigos han sido documentadas, entre otros, por Andrés Camilo Berrío Cardona, sacerdote de la Arquidiócesis de Medellín y párroco de ese corregimiento, quien calificó la situación de preocupante.

Los jóvenes que se suicidaron lo hicieron de forma parecida, lo que aumenta la sospecha de las autoridades sobre una de las hipótesis. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA-API

“En Santa Elena se vive una familiaridad muy grande. Todos se conocen, son familias muy cercanas, si no es que son primos; todo lo que sucede entre una familia y otra genera mucho impacto. La muerte genera mucho escozor entre nosotros y más en esa circunstancia”, le dijo el líder religioso a SEMANA.

El primero de los hechos ocurrió cuando una joven, exalumna de la Institución Educativa Martín Eduardo Ríos Llanos –que queda en la vereda Pantanillo, en Envigado–, decidió quitarse la vida. Desde ese momento, cuatro hipótesis se han tejido al respecto.

La primera busca responsabilizar al uso de las redes sociales, que pudieran haber llevado a los jóvenes a tomar esa decisión. La otra, que el padre Andrés Camilo define como descomposición social, no es más que el panorama que enfrentan menores que crecen solos, sin padres de familia, bajo el cuidado de tíos que tienen que dedicarse a trabajar para darles un sustento, por lo que los menores quedan a la deriva.

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“Ante ciertas realidades que degradan la condición humana, se cae en una soledad y no hay quien acompañe procesos. Eso hace que en muchas situaciones los muchachos se sientan solos y no sepan cómo enfrentar sus propios errores”, explicó el sacerdote.

La tercera, un supuesto pacto de fidelidad entre los jóvenes. Sin embargo, Lina María Saldarriaga, directora del programa Aulas en Paz de la Universidad de los Andes y experta en estos temas, cree que esta posiblemente no sea la razón.

“No hay una sola cosa que pueda explicarlo, sino que se pueden estar uniendo varias en estas personas que atravesaron la pandemia, en las que no se logró trabajar habilidades de manejo emocional, tolerancia a la frustración y manejo del malestar”, dijo.

Seis jovencitos se quitaron la vida en menos de cuatro meses en ese corregimiento de Medellín. Foto: Adobe Stock

Es decir, jóvenes que aspiran a llevar una calidad de vida que no logran deciden quitarse la vida ante la frustración y la falta de oportunidades, como se ve en Santa Elena.

Y hay una hipótesis más que está siendo investigada por las autoridades: la influencia de una banda delincuencial que pudo haber instrumentalizado a los jóvenes hasta llevarlos a esa trágica suerte.

Según el padre Andrés Camilo, en Santa Elena el consumo de sustancias psicoactivas ha tomado fuerza. “Antes no era tan marcado; los jóvenes podían considerarse aislados de lo que pasaba en la ciudad. Ahora ha tomado mucha fuerza el consumo y la venta de sustancias”, dijo.

La psicóloga Lina María Saldarriaga cree que esta línea de investigación puede ser la más acertada. “No cualquiera toma la decisión de quitarse la vida, no hay una lista. Cognitivamente, las personas deben pasar por un montón de procesos para tomar esa decisión. Con seguridad, hay algo detrás, tiene que haber una razón y a menudo son grupos criminales”, indicó.

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Eso precisamente podría explicar el ritual de despedida al último de los jóvenes suicidas. Ocurrió en la primera semana de agosto. Este desapareció en medio de la Feria de las Flores, cuando Santa Elena se vuelca a la producción de silletas, una actividad enaltecida como patrimonio cultural inmaterial de la nación.

Parte de la comunidad dejó de lado su participación en las fiestas y se dedicó a buscarlo hasta que lo encontró sin vida. Su sepelio, al que asistieron diferentes autoridades, entre ellas el secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, fue cuestionado por algunos habitantes, que lo calificaron como el entierro de un niño capo.

“Me impresionó mucho el entierro. Llegaron en una camioneta, metieron el ataúd, tiraron pólvora, le pusieron la bandera del Independiente Medellín. Parecía el entierro de un capo. Tuvieron que cerrar el parque, no dejaron sino entrar el carro con el féretro y a la mamá, y tuvo que intervenir la Policía”, dijo una fuente que pidió no mencionar su nombre.

Módulo de escucha activa. Parte de la estrategia de salud mental para brindar orientación y acompañamiento psicológico gratuito a la ciudadanía. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA-API

Para esta persona, esa glorificación pudo haber tenido un efecto de contagio en algunos de sus amigos. De hecho, en Santa Elena y en veredas como Perico y Pantanillo, de Envigado, se habla de que uno de los amigos de los seis suicidas sigue en una especie de lista, que nadie conoce, como el próximo en quitarse la vida.

La psicóloga Lina María Saldarriaga explicó que este tipo de comportamientos puede llegar a contagiarse cuando un joven se enfrenta a circunstancias que lo dejan en una percepción de absoluta soledad.

“Los llamamos clúster de cutting: es un efecto de contagio que tiene que ver con que cierta persona con una preocupación, con condiciones de base, ve cuando una persona que se quita la vida es glorificada. Por eso invitamos a que no se pongan memoriales, no se use la foto del muchacho en una camiseta, no se le hagan altares, porque aquellos que están muy vulnerables, al ver que el muerto es alguien querido, pueden verse tentados a quitarse la vida”, señaló.

Además, pidió considerar que ese tipo de sepelios tiene un arraigo cultural muy complicado, “porque no glorifican la muerte, sino a quien se murió”.

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Para tratar de romper esa cadena, las autoridades de Medellín ya tomaron cartas en el asunto. Primero, la Personería elevó una alerta en julio en la que dio a conocer que en el primer semestre del año 91 personas se quitaron la vida en el Distrito y 1.259 intentaron hacerlo.

Posteriormente, en diferentes espacios en Santa Elena se han realizado actividades para menguar la situación con los escuchadores, charlas a las familias y atenciones focalizadas en jóvenes vulnerables de seguir esta conducta.

Y en Envigado también. Una institución educativa de ese municipio, ubicada en la vereda Pantanillo, brindó formación a más de 40 profesores en estrategias de contención del suicidio.

Lo hicieron allí, supo SEMANA, porque a esa entidad llegan estudiantes de las veredas de Santa Elena, como Mazo y Piedra Gorda, que reciben ayudas de la Alcaldía local para ser transportados y alimentarse en esa institución educativa.