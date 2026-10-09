El más reciente informe de Bogotá Cómo Vamos en Salud Mental demostró nuevamente un preocupante panorama, tras un incremento en las cifras de ideación suicida.

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Es importante tener en cuenta que la conducta suicida se mide de tres maneras. La primera es la ideación, que son los pensamientos o deseos de llevar a cabo este acto.

La segunda es el intento, que es tratar de llevar a cabo un hecho de este tipo. La tercera es la consumación, que es cuando el intento produce la muerte.

El informe de Bogotá Cómo Vamos evidenció un aumento sostenido de la ideación suicida en la capital durante los últimos cinco años. Mientras tanto, los intentos se mantuvieron en niveles similares y las muertes por suicidio descendieron de 427 casos en 2022 a 352 en 2025. Foto: ADOBE STOCK

El informe detalló que la evolución de distintos indicadores muestra comportamientos diferentes. Frente a la ideación suicida, se demostró que entre 2020 y 2025, los casos aumentaron de manera sostenida: pasaron de 10.232 a 33.241.

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Los intentos, por otro lado, se mantuvieron en niveles similares: pasaron de 8.332 en 2022 a 8.298 en 2025.

En el caso de la cantidad de hechos consumados, se demostró una tendencia descendente: pasaron de 427 en 2022 a 352 en 2025.

La prevención es uno de los principales desafíos en salud mental en Bogotá. Según Bogotá Cómo Vamos, el reto no consiste solo en atender a quienes llegan a las rutas de atención, sino en evitar que el malestar emocional avance hasta convertirse en ideación suicida. Foto: Getty Images/iStockphoto

De acuerdo con Bogotá Cómo Vamos, la prevención es la estrategia más efectiva para reducir la cifra. Aunque el aumento de los registros puede estar relacionado, entre otros factores, con una mayor cobertura o un mayor acceso a servicios de salud mental, los casos de ideación continúan creciendo.

“El desafío no es únicamente atender a quienes llegan a la ruta, sino avanzar en estrategias que permitan reducir el malestar emocional y prevenir que este llegue a expresarse como ideación suicida”, detalló el informe.

Es clave tener en cuenta que en Bogotá existe la Resolución 341 de 2026 del Ministerio de Salud, conocida como Código Dorado, que establece lineamientos para el cuidado integral de las personas con conducta suicida y promueve acciones para fortalecer la salud mental y el bienestar psicosocial.