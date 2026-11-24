Un momento de tensión y zozobra se vivió en la tarde de este martes 24 de noviembre en el norte de Bogotá, luego de que un paquete abandonado al interior de un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) encendiera las alarmas de seguridad entre pasajeros y transeúntes.

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De acuerdo con el reporte oficial confirmado por la Policía Nacional a SEMANA, tras acordonar el sector de la calle 134 con carrera 9 y ejecutar los protocolos técnicos correspondientes, los especialistas descartaron la presencia de material explosivo al verificar que el bulto contenía únicamente prendas de vestir.

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Tensión ciudadana en la calle 134 e intervención antiexplosivos

El episodio ocurrió en medio de un ambiente de sensibilidad nacional marcado por el suspenso en torno a la situación con rehenes registrada en un almacén Éxito en Cartagena, circunstancia que llevó a los ciudadanos a reaccionar con cautela y reportar de inmediato el objeto desconocido dentro del vehículo de transporte público como un posible atentado.

El paquete estaba abandonado en un bus de SITP. Foto: Getty Images

Ante la llamada de emergencia, unidades del Grupo Antiexplosivos de la Policía Nacional se desplazaron hasta la calle 134 con carrera 9, aislaron el perímetro para proteger a los habitantes y conductores de la zona, y adelantaron el procedimiento estándar de inspección.

“Las autoridades descartaron la presencia de explosivos en un bus del SITP ubicado en la calle 134 con carrera 9. La Policía confirmó que se trataba de un costal con ropa en su interior”, precisó la institución tras superar la contingencia y normalizar el tránsito en este corredor vial del norte capitalino.

Recomendaciones de seguridad ante paquetes abandonados

A raíz de este incidente, autoridades distritales y policiales reiteraron las pautas básicas de autoprotección ciudadana en caso de detectar maletas, paquetes o vehículos sospechosos en el espacio público o en el transporte masivo de Bogotá.

Como medida principal, se recomienda alejarse de inmediato sin tocar, patear ni mover el objeto, buscar resguardo detrás de muros sólidos, lejos de ventanas o vidrios, advertir con calma a quienes estén cerca y comunicarse con la Línea de Emergencias 123 únicamente desde una distancia segura, evitando usar el teléfono celular junto al elemento para prevenir cualquier interferencia de radiofrecuencia.

Asimismo, se recuerda que realizar reportes falsos o bromas a la línea 123 acarrea sanciones económicas contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.