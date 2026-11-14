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Nación

Tragedia minera en Chita, Boyacá: dos trabajadores murieron y continúa la búsqueda de mineros atrapados

Los organismos de socorro continúan las labores para recuperar los cuerpos y atender la emergencia.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

14 de noviembre de 2026 a las 8:52 p. m.
Explosión de gas metano en mina con cuatro personas involucradas
Explosión de gas metano en mina con cuatro personas involucradas Foto: Montaje Semana/ @ANMColombia- API

Una grave emergencia minera enluta al municipio de Chita, Boyacá, luego de una explosión registrada en el interior de una mina de carbón que dejó dos trabajadores muertos y mantiene a otros dos atrapados en el socavón.

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Mientras avanzan las operaciones de rescate, los organismos de socorro concentran sus esfuerzos en llegar hasta el lugar donde permanecen los mineros.

De acuerdo con las primeras hipótesis, una acumulación de gases al interior de la explotación habría provocado la explosión, que afectó a los trabajadores que se encontraban desarrollando sus actividades en el socavón.

Organismos de socorro adelantan labores de rescate.
Organismos de socorro adelantan labores de rescate. Foto: @ANMColombia

El incidente obligó a activar los protocolos de emergencia y movilizó a diferentes equipos especializados para atender la situación.

Tras el accidente, las autoridades confirmaron el fallecimiento de dos trabajadores. Las labores de recuperación de los cuerpos se han desarrollado en medio de condiciones complejas, debido a la profundidad de la mina y a los riesgos que representa el ambiente al interior de la explotación.

Según la información conocida, dos de los cuerpos ya fueron recuperados, mientras continúan las operaciones para llegar hasta los otros mineros.

La búsqueda y el rescate están siendo liderados por la Agencia Nacional de Minería, con el apoyo de los equipos de Salvamento Minero, la Defensa Civil, la Alcaldía Municipal de Chita y habitantes de las comunidades cercanas, quienes se han sumado a las acciones de acompañamiento y atención de la emergencia.

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Los trabajos dentro de la mina requieren procedimientos técnicos y estrictas medidas de seguridad. La posible presencia de gases y las condiciones de ventilación del socavón representan algunos de los principales desafíos para los rescatistas, que deben avanzar cuidadosamente para evitar nuevos incidentes.

La tragedia ha generado profundo dolor entre los habitantes del municipio y, especialmente, entre los familiares de los trabajadores afectados, quienes enfrentan momentos de angustia mientras esperan que concluyan las labores de recuperación.

Por ahora, los organismos de emergencia mantienen sus esfuerzos en el lugar, con el propósito de avanzar en la localización y recuperación de los dos mineros que todavía permanecen en el interior de la explotación.