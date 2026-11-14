Tragedia minera en Chita, Boyacá: dos trabajadores murieron y continúa la búsqueda de mineros atrapados

Una grave emergencia minera enluta al municipio de Chita, Boyacá, luego de una explosión registrada en el interior de una mina de carbón que dejó dos trabajadores muertos y mantiene a otros dos atrapados en el socavón.

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Mientras avanzan las operaciones de rescate, los organismos de socorro concentran sus esfuerzos en llegar hasta el lugar donde permanecen los mineros.

De acuerdo con las primeras hipótesis, una acumulación de gases al interior de la explotación habría provocado la explosión, que afectó a los trabajadores que se encontraban desarrollando sus actividades en el socavón.

Organismos de socorro adelantan labores de rescate. Foto: @ANMColombia

El incidente obligó a activar los protocolos de emergencia y movilizó a diferentes equipos especializados para atender la situación.

Aquí está el momento de la explosión de la mina en el municipio de Chita la tarde de ayer, en el norte de Boyacá. Cuatro obreros estaban dentro del socavón, dos de ellos fueron ubicados esta madrugada sin vida. Siguen las labores de rescate en la Vereda La Playa de esta localidad. @ANMColombia @SecMinasBoyaca @MinEnergiaCo @GobBoyaca @CarlosAmayaR @PoliciaBoyaca @DCCboyaca — Las Noticias de Boyacá (@NoticiasDBoyaca) November 14, 2026

Tras el accidente, las autoridades confirmaron el fallecimiento de dos trabajadores. Las labores de recuperación de los cuerpos se han desarrollado en medio de condiciones complejas, debido a la profundidad de la mina y a los riesgos que representa el ambiente al interior de la explotación.

Según la información conocida, dos de los cuerpos ya fueron recuperados, mientras continúan las operaciones para llegar hasta los otros mineros.

La búsqueda y el rescate están siendo liderados por la Agencia Nacional de Minería, con el apoyo de los equipos de Salvamento Minero, la Defensa Civil, la Alcaldía Municipal de Chita y habitantes de las comunidades cercanas, quienes se han sumado a las acciones de acompañamiento y atención de la emergencia.

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Los trabajos dentro de la mina requieren procedimientos técnicos y estrictas medidas de seguridad. La posible presencia de gases y las condiciones de ventilación del socavón representan algunos de los principales desafíos para los rescatistas, que deben avanzar cuidadosamente para evitar nuevos incidentes.

🚨 Avanzan las labores de rescate en la emergencia minera de Nobsa. Dos de los cuatro cuerpos involucrados en la emergencia ya fueron evacuados. Nuestros equipos de Salvamento Minero continúan trabajando en el lugar para avanzar en las labores de rescate de las otras dos personas. Desde que se reportó la explosión de gas metano en la mina del subcontrato con placa Fl6 - 144 -001, nuestros equipos han trabajado de manera ininterrumpida, enfrentando condiciones complejas ocasionadas por el derrumbe. No nos detenemos. Detrás de esta emergencia hay familias que esperan y una operación en la que cada esfuerzo cuenta. Nuestra prioridad sigue siendo avanzar en las labores y proteger la vida. — Agencia Nacional de Minería (@ANMColombia) November 14, 2026

La tragedia ha generado profundo dolor entre los habitantes del municipio y, especialmente, entre los familiares de los trabajadores afectados, quienes enfrentan momentos de angustia mientras esperan que concluyan las labores de recuperación.

Por ahora, los organismos de emergencia mantienen sus esfuerzos en el lugar, con el propósito de avanzar en la localización y recuperación de los dos mineros que todavía permanecen en el interior de la explotación.