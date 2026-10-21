En video: momento exacto del deslizamiento de tierra en mina de oro en Nariño que dejó 14 muertos

Las imágenes registraron el colapso que terminó en una tragedia minera en Santa Bárbara de Iscuandé. Entre las 14 víctimas mortales había 12 mujeres y otras siete personas resultaron heridas.

Derrumbe en mina de oro en Iscuandé, Nariño: hay al menos nueve muertos y 30 atrapados

El momento exacto en que la tierra se desprendió y cayó sobre una mina de oro en Nariño quedó registrado en video. Las imágenes del derrumbe, ocurrido el lunes 19 de octubre, muestran la dimensión de una emergencia que terminó con 14 personas muertas y siete heridas en una zona rural de Santa Bárbara de Iscuandé.

La tragedia se presentó en el sector de El Chambero, en el Pacífico nariñense, donde varias personas realizaban labores de extracción artesanal de oro. El colapso del terreno sorprendió a quienes se encontraban en el lugar y obligó a activar las labores de búsqueda y atención de los afectados.

Tragedia en Nariño tras derrumbe en una mina de oro. Foto: Suministrada a SEMANA.

La grabación del instante exacto del derrumbe se convirtió en uno de los registros más impactantes de la emergencia. La magnitud del desprendimiento quedó ligada a un balance que golpeó especialmente a las familias de la zona.

Una tragedia que golpeó a las mujeres mineras

De las 14 personas que murieron, 12 eran mujeres. Según declaraciones del gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, la mayoría eran madres cabeza de hogar que dependían de sus actividades para sostener a sus familias.

El derrumbe también dejó siete personas heridas. La emergencia ocurrió en un territorio de difícil acceso, una condición que complicó la atención y el traslado de los afectados.

Deslizamiento de tierra ocurrido en una mina de oro en Santa Bárbara de Iscuandé, en el departamento de Nariño. Foto: Foto:Tomada de X

La Defensoría del Pueblo pidió a las autoridades coordinar los esfuerzos de rescate, activar la red hospitalaria y disponer apoyo aéreo para transportar a las personas heridas. También solicitó la presencia de Medicina Legal para identificar los cuerpos y garantizar su manejo digno.

A las dificultades de acceso se sumó la preocupación por la presencia de grupos armados ilegales en la zona. La entidad advirtió que era necesario garantizar condiciones de seguridad para que los equipos de emergencia y el personal humanitario pudieran trabajar.

Las imágenes que exponen los riesgos de la minería

El desastre volvió a poner la atención sobre las condiciones en las que se desarrollan las labores de minería artesanal en zonas apartadas del país. En este caso, el colapso de tierra dejó decenas de familias afectadas y evidenció los riesgos que enfrentan quienes dependen de esta actividad económica.

Las imágenes permiten dimensionar cómo se desencadenó la emergencia, mientras el balance de víctimas muestra el costo humano del derrumbe. Las autoridades reportaron 14 fallecidos y siete heridos tras el accidente ocurrido en la mina de Santa Bárbara de Iscuandé.

La tragedia dejó una de sus cifras más dolorosas en las mujeres que perdieron la vida mientras trabajaban para sostener sus hogares.