Trágico final: hallaron sin vida a Andrés Felipe Malaver tras 110 horas de búsqueda

Después de 110 horas de labores ininterrumpidas, los equipos de rescate recuperaron sin vida a Andrés Felipe Malaver Guzmán, el trabajador que permanecía en el interior de la mina de carbón La Gallinacera, ubicada en el municipio de Cucunubá, Cundinamarca.

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La noticia fue confirmada por el gobernador del departamento, Jorge Emilio Rey, quien expresó sus condolencias a los familiares de la víctima. La emergencia estuvo marcada por las dificultades que representó la inundación al interior de la mina, situación que complicó las labores de búsqueda y recuperación del trabajador.

Los organismos de socorro y los equipos técnicos debieron mantener las operaciones durante varios días hasta lograr llegar al lugar donde se encontraba.

A través de sus redes sociales, el mandatario destacó el trabajo de las entidades que participaron en la atención de la emergencia y manifestó su solidaridad con los seres queridos de Malaver Guzmán, tras confirmarse su fallecimiento.

En las labores participaron organismos de socorro, el Servicio de Salvamento Minero de la Agencia Nacional de Minería (ANM), las autoridades municipales y diferentes equipos técnicos. La coordinación entre estas entidades fue clave para avanzar en el operativo, pese a las difíciles condiciones.

Una vez recuperado, el cuerpo del trabajador quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará los procedimientos correspondientes antes de realizar la entrega a sus familiares.

Durante la atención de la emergencia, la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de Cundinamarca acompañó las acciones y mantuvo contacto permanente con el Puesto de Mando Unificado, desde donde se coordinó la respuesta institucional frente a lo ocurrido.

Asimismo, la Alcaldía de Cucunubá y la Cruz Roja brindaron acompañamiento psicosocial a los familiares de Andrés Felipe Malaver Guzmán, quienes recibieron apoyo durante el desarrollo de las labores y tras conocerse el desenlace.

El gobernador Jorge Emilio Rey reiteró sus condolencias a los allegados del trabajador y agradeció la labor de quienes participaron en la operación de búsqueda y rescate. El mandatario también destacó los esfuerzos realizados para lograr la recuperación del cuerpo.

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La emergencia en la mina La Gallinacera deja una nueva preocupación sobre las condiciones de seguridad en las que se desarrollan las actividades mineras y los riesgos que enfrentan quienes trabajan en estas instalaciones.

En este caso, la inundación representó uno de los principales obstáculos para los equipos que adelantaron las labores.

Mientras se adelantan los procedimientos correspondientes por parte de las autoridades competentes, la familia de Malaver Guzmán recibe acompañamiento institucional tras la pérdida del trabajador.