“Estoy acostumbrado a matar negros guerrilleros en el Chocó”: policía capturado por la muerte de Donovan Balanta

Donovan Balanta es el joven que, en medio de una supuesta riña en el municipio de Soacha, terminó sometido por funcionarios de la Policía que, mediante descargas eléctricas de un taser, trataron de inmovilizarlo; luego lo llevaron hasta la estación y, de acuerdo con la Fiscalía, continuaron las agresiones hasta causarle la muerte.

Capturan a cuatro policías por muerte de Donovan Balanta, quien falleció tras descargas con taser: hay un mayor y un subintendente

La investigación de la Fiscalía advierte que una discusión entre vecinos terminó en la muerte, en extrañas circunstancias, de Donovan Balanta. El joven aparentemente lanzó una botella contra un grupo de uniformados que se encontraban en el sitio y, como represalia, fue esposado, sometido.

El fiscal del caso, durante la imputación de cargos por los delitos de homicidio y tortura, aseguró que los policías llegaron al sitio, de acuerdo con las declaraciones, lanzando ofensas racistas contra los ciudadanos que se encontraban allí; incluso, uno de los policías advirtió que podía dispararle a quienes estaban en el sitio.

“Presuntamente se dirigió al mencionado ciudadano expresándole: ‘Le voy a pegar dos tiros; yo estoy acostumbrado a matar negros guerrilleros en el Chocó’. Aproximadamente 10 minutos después arribaron al sitio otras patrullas de la Policía Nacional adscritas a la estación de Policía Cazucá, esto debido a que el señor intendente Morantes solicitó apoyo argumentando la ocurrencia de una riña”, explicó el fiscal.

La Fiscalía entregó en detalle lo que ocurrió ese día, cuando Donovan Balanta fue esposado y trasladado hasta la estación de Cazucá, así como la forma en que allí se quejaba de un fuerte dolor en el pecho que no le permitía respirar y, pese a las súplicas, no fue trasladado de manera inmediata a un centro asistencial.

“Se pudo establecer igualmente que el señor Balanta permaneció alrededor de 20 minutos en las instalaciones de la estación de Policía Cazucá. Durante este lapso manifestó reiteradamente dificultades para respirar, dolor en el pecho, solicitó asistencia médica inmediata; tales solicitudes fueron transmitidas a los funcionarios de la Policía Nacional que se encontraban ahí”, señaló la Fiscalía.

El ente acusador advirtió la presunta responsabilidad que tendría el mayor, comandante de la estación de Cazucá, en Soacha, en los hechos materia de investigación, razón por la que le imputó, además del homicidio y la tortura, el delito de falsedad en documento público, pues habría alterado información que consignó en los libros de población.

“Asignado como dotación sobre el cuerpo de la víctima, quien gritaba de dolor y pedía ayuda, finalmente varios uniformados lo trasladaron cargado por la vía pública hasta una camioneta del grupo Goes, la cual había llegado en apoyo al procedimiento, siendo posteriormente conducido a la estación de policía en el municipio de Soacha, Cundinamarca”, dijo el fiscal del caso.

Para la Fiscalía, el procedimiento policial habría transgredido no solo los derechos fundamentales de Donovan Balanta, sino también el Código Penal, tras advertir que los policías tenían el deber institucional de proteger a los ciudadanos, pero terminaron golpeando e, incluso, torturando a la víctima en medio de un acto de discriminación.