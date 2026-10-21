Un nuevo episodio de inseguridad vivieron los pasajeros de un bus que se movilizaba por la vía Panamericana en el suroccidente colombiano.

Bus con 60 pasajeros se accidentó en la vía Panamericana: al menos cuatro muertos

De acuerdo con la información que se ha conocido, los criminales intentaron detener el vehículo para robar a sus pasajeros, pero el conductor no se detuvo, por lo que comenzaron a realizar disparos indiscriminados.

Exactamente, el caso ocurrió en las inmediaciones del río Esmita, en la vía que comunica al municipio de Rosas con el peaje de El Mango. Hasta el momento, no hay reporte de personas lesionadas en medio de este hecho, que sigue generando preocupación entre las personas que a diario transitan esta carretera.

SEMANA conoció que las autoridades judiciales se encuentran adelantando las investigaciones correspondientes para determinar si la banda delincuencial al frente de estos hechos sí tiene relación con las disidencias de las Farc.

La vía Panamericana. Foto: Ejército Nacional

Un accidente causado por otro intento de robo

La madrugada del jueves, 15 de octubre, en la vía Panamericana, entre los municipios de Timbío y Rosas (Cauca), un bus que transportaba unas 60 personas se accidentó, dejando al menos cuatro personas fallecidas y otras más gravemente heridas, entre las que hay mujeres, menores de edad y adultos mayores.

Ese bus accidentado, de la empresa de transportes Panamericana de Ecuador, cubría la ruta desde Paraguachón (La Guajira) hasta Tumbes (Perú).

Según la información preliminar, hombres intentaron cometer un asalto y el conductor habría perdido el control del vehículo mientras ello ocurría.

Así fue el impresionante combate del Ejército en Valle del Cauca: cayeron tres disidentes

Asimismo, se conoció que fueron cuatro los delincuentes que intentaron detener la marcha del bus para cometer el ilícito. En ese momento, el conductor realizó una maniobra evasiva, pero los delincuentes comenzaron a realizar disparos contra el vehículo.

En este hecho, 15 ambulancias de los municipios La Sierra, Rosas, Timbío y de la capital Popayán participaron en las labores de atención y primeros auxilios de las personas que terminaron heridas.