¿Un aeropuerto como el de Dubái? El proyecto en el que Cali buscará inversión de Estados Unidos

Alejandro Eder habló con un representante de la Embajada de Estados Unidos sobre proyectos estratégicos e inversiones para impulsar el desarrollo económico de la ciudad.

El Valle del Cauca recibirá inversión de 62 millones de dólares y más de 2.000 empleos con nuevo complejo empresarial

Cali quiere que su principal aeropuerto alcance estándares internacionales similares a los de terminales ubicadas en Dubái, Singapur y Corea del Sur. La propuesta fue uno de los temas que el alcalde Alejandro Eder abordó este lunes 19 de octubre durante una reunión con Hugo Guevara, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos.

El mandatario dio a conocer el encuentro a través de su cuenta de X y señaló que la conversación estuvo centrada en nuevas oportunidades de inversión para impulsar el desarrollo económico de Cali y el Valle del Cauca.

Entre los asuntos discutidos estuvo la operación del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, una infraestructura estratégica para la conexión aérea de la región.

Según Eder, el objetivo es hacerlo más competitivo y acercarlo a estándares internacionales, tomando como referencia aeropuertos de países y ciudades reconocidos por sus terminales aéreas.

Sin embargo, el anuncio no incluye detalles sobre las inversiones necesarias, las obras que se ejecutarían, los cambios operativos previstos ni los plazos para materializar esa meta. Por ahora, se trata de uno de los proyectos estratégicos abordados durante la reunión.

La comparación con terminales de Dubái, Singapur y Corea del Sur pone sobre la mesa una aspiración ambiciosa para el Alfonso Bonilla Aragón. No obstante, alcanzar ese nivel de competitividad dependerá de las decisiones que se tomen, los recursos que se destinen y los proyectos que finalmente se pongan en marcha.

Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón en Palmira Valle. Foto: Bernardo Peña

Inversión extranjera para impulsar la economía de Cali

Además del aeropuerto, el encuentro giró en torno a la posibilidad de atraer más empresas estadounidenses a Cali y al Valle del Cauca. Eder afirmó que la región ya cuenta con un ecosistema importante de compañías de ese país, pero manifestó su interés en ampliar esa presencia empresarial.

De acuerdo con el alcalde, la llegada de nuevas inversiones y el fortalecimiento de las empresas serán fundamentales para la reconstrucción de la ciudad. La administración también busca que estas oportunidades contribuyan a la generación de empleo y al desarrollo económico local.

La conversación con el representante diplomático se suma a los esfuerzos que la Alcaldía plantea para posicionar a Cali como un destino atractivo para los negocios y los proyectos de inversión.

Por ahora, el alcalde presentó la iniciativa como parte de las conversaciones para impulsar el desarrollo de la ciudad. Queda pendiente conocer qué medidas concretas se propondrán para llevar esa visión a la operación del aeropuerto y convertirla en resultados para los viajeros y la economía regional.