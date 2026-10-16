El Valle del Cauca recibirá inversión de 62 millones de dólares y más de 2.000 empleos con nuevo complejo empresarial

El Valle del Cauca continúa consolidándose como uno de los polos de atracción más dinámicos y competitivos para la inversión corporativa, logística e industrial de Colombia. En este marco de expansión económica nace Portus Palmira, un desarrollo de uso mixto promovido por Portus Global que integra hotelería, comercio y logística de última milla e incorpora Holiday Inn Express & Suites Cali Aeropuerto. Con una inversión estimada de 62 millones de dólares, el desarrollo prevé la generación de cerca de 2.000 empleos entre directos e indirectos en la región, mientras que la apertura del hotel está prevista para 2029.

Ubicado estratégicamente a escasos cuatro minutos del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira, el complejo se concibe desde su estructuración como un nodo multipropósito. La iniciativa integrará un parque logístico con cerca de 35.000 metros cuadrados de bodegas modulares, una zona comercial de conveniencia de aproximadamente 1.700 metros cuadrados y una torre hotelera compuesta por 136 suites diseñadas especialmente para atender las exigencias del viajero corporativo, de negocios, tránsito aeroportuario y de ocio. El componente hotelero será desarrollado por Portus Global y Grupo Suites, en alianza con InterContinental Hotels Group (IHG).

Impacto estratégico y dinamización regional

La llegada del Holiday Inn Express & Suites Cali Aeropuerto al departamento del Valle del Cauca reafirma la solidez del ecosistema empresarial regional y la confianza renovada de los inversionistas locales e internacionales. La ubicación geográfica del complejo capitaliza ventajas competitivas determinantes para el suroccidente colombiano: la cercanía y conectividad aérea con el terminal internacional, la proximidad vial con el Puerto de Buenaventura, el vigor industrial característico de Yumbo y su Centro de Eventos Valle del Pacífico y Cali, como capital, consolidan este territorio como epicentro de grandes eventos.

Michael Hos-Knudsen, managing director de IHG. Foto: Daniel Jaramillo

“Este proyecto nace de entender hacia dónde está creciendo la región y qué infraestructura puede acompañar ese crecimiento. La convergencia de actividad empresarial, logística, conectividad aérea, turismo y eventos en este corredor nos mostró una oportunidad clara para desarrollar un activo capaz de responder a distintas fuentes de demanda y crecer con el territorio”, afirmó Natalia Nossa, directora de Operaciones de Portus Global.

Su desarrollo articulará y complementará la red de infraestructura regional existente y futura, integrada por megaproyectos clave como la implementación del Tren de Cercanías, las actividades del Centro de Eventos Valle del Pacífico, el dinamismo del turismo de negocios y la presencia industrial en las zonas francas aledañas. Adicionalmente, esta inyección de capital privado asume un significado simbólico y práctico en la fase de reactivación económica y física del territorio tras las afectaciones derivadas por el terremoto en el departamento.

Confianza y respaldo de firmas internacionales

“Son 55 años de presencia continua, creciendo juntos con nuestros propietarios, equipos y comunidades, combinando un profundo conocimiento local con el alcance global de IHG. Ahora, la alianza con Portus Global representa el siguiente paso en esta historia”, señaló Michael Hoe-Knudsen, managing director de IHG para México, Latinoamérica y el Caribe.

Hoe-Knudsen destacó además que la infraestructura global de distribución, ventas y programas de fidelización de la cadena optimizará la viabilidad del nuevo establecimiento. “La marca Holiday Inn Express es especialmente adecuada para este entorno, una propuesta consistente, eficiente y confiable para viajeros de negocios y de descanso. La propiedad responderá con precisión a la demanda aeroportuaria, corporativa, logística y turística derivada de los grandes eventos de la región”.

En ese mismo sentido, Valery Sanclemente, gerente de Inversión para el Sector Servicios de Invest Pacific, valoró el impacto de la obra. “En el Valle del Cauca converge una densa actividad empresarial y logística, y la marca Holiday Inn viene precisamente a establecerse en el corredor donde se ubican las principales zonas francas y el Centro de Eventos Valle del Pacífico. Esta presencia fortalecerá de manera sustancial la oferta para eventos de gran envergadura que atrae la región, impulsando el empleo y dinamizando la infraestructura turística del departamento”.

Valery Sanclemente, gerente de inversión para el sector servicio Invest Pacific; Luis Toro, presidente y gerente general de Grupo Suites S.A.S.; Isaac Roitman, Portus Palmira; Natalia Nossa Jaramillo, directora de operaciones de Portus Global; durante el panel 'El Valle en Movimiento: Conectividad, desarrollo y hospitalidad en una región que crece'. Foto: Daniel Jaramillo

Asimismo, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres, celebró la articulación entre el sector público y privado y el compromiso con la región. “Agradecemos la decisión de invertir, creer y confiar en Cali, en el Valle del Cauca y en su gente, consolidando una gobernanza colaborativa que promueve la equidad y el progreso”.

El proyecto Portus Palmira está estructurado como una solución modular de gran volumen pensada para subsanar la escasez de servicios técnicos y complementarios en esta zona de transición urbana. Isaac Roitman, gerente general de Portus Global, explicó que este “es un proyecto que no solamente va a complementar el corredor de todo el desarrollo industrial existente. Se constituirá en un centro de coordinación de servicios especializados, contará con 136 suites, un parque logístico de 35 mil metros cuadrados de bodegas y módulos operacionales, así como con un área de 1.700 metros cuadrados destinados a comercio de conveniencia”.

Formación de capacidades humanas

Con miras a suplir la demanda de mano de obra cualificada que requerirá el complejo, María del Mar Palau Madriñán, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cali, destacó la importancia de vincular la oferta educativa con los requerimientos industriales emergentes.

“Es fundamental trabajar coordinadamente con el sector educativo y tecnológico, de la mano de aliados como el SENA y las universidades locales, que hoy rediseñan sus programas en torno a nuevas competencias. La meta es que los jóvenes que concluyen sus estudios secundarios identifiquen en el turismo de reuniones, de eventos y de salud una alternativa clara de desarrollo profesional”.

Palau concluyó señalando el efecto transformador que este desarrollo generará sobre la economía local. “Estamos convencidos de que este hito marca el inicio de un proceso de reconversión territorial en el cuadrante Palmira-Yumbo-Cali. La llegada de esta infraestructura propiciará la atracción de nuevas inversiones asociadas, las cuales, en sinergia con el Tren de Cercanías, revitalizarán la dinámica productiva de un departamento caracterizado por sus capacidades industriales, su talento humano y sus activos estratégicos”.

*Contenido en colaboración con la Gobernación del Valle del Cauca