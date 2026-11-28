Cali avanza en la recuperación de su infraestructura pública con múltiples obras y desde varios frentes pensando en la movilidad, la educación y la recreación de los caleños. En infraestructura educativa, durante el período 2024-2026 se ejecutaron 91.613 millones de pesos. Además, se realizaron diez construcciones nuevas y reforzamientos estructurales, así como 66 adecuaciones y mejoramientos. Las intervenciones beneficiaron a 69.319 estudiantes.

La sede Pablo Neruda de la Institución Educativa Libardo Madrid Valderrama, en el barrio Antonio Nariño, es un ejemplo de ello. Antes la conocían como la ‘Escuelita de Lata’, porque llevaba más de 30 años sin una intervención integral. Gracias a una inversión de 8.056 millones de pesos, el colegio renovó su ‘look’, mejoró los espacios para los 334 estudiantes que atiende y sumó 16 salones, aulas especializadas, biblioteca, laboratorio, canchas y comedor para el PAE.

En los barrios también cuentan con nuevos espacios para el deporte y la recreación. El Distrito ya entregó 36 escenarios comunitarios renovados, que incluyeron adecuaciones de canchas sintéticas, mantenimiento, adecuación de juegos infantiles y equipamientos biosaludables, entre otros. La meta es entregar 120 escenarios deportivos en los barrios al terminar el 2027.

La agenda educativa también contempla dos proyectos con entrega prevista para diciembre de 2027. En el barrio Obrero, la sede principal de la Institución Educativa República de Argentina tendrá una inversión proyectada de 24.286 millones de pesos y capacidad para 320 estudiantes. En la zona de expansión del sur se proyecta la institución educativa Papa Francisco, con 39 aulas, capacidad para 1.440 estudiantes y una inversión estimada de 36.260 millones de pesos. Ambos proyectos están en proceso de contratación.

Así lucía la sede Pablo Neruda de la Institución Educativa Libardo Madrid Valderrama, fundada en 1971 antes de se remodelada. Foto: Alcaldía de Cali - API

Vías recuperadas

Mejorar la movilidad de los barrios de Cali para el beneficio de los ciudadanos ha sido la consigna del Distrito. Desde 2024 a la fecha, más de 435 kilómetros de vías han sido recuperados con intervenciones integrales que incluyen el cambio completo de la carpeta asfáltica, entre otros trabajos, en más de 400 barrios y urbanizaciones.

Las obras, que también se realizan en los corregimientos, benefician a los habitantes de la zona rural para mejorar su movilidad y conectividad con la ciudad. La meta es recuperar 800 kilómetros de vías en la ciudad, tarea que se ejecuta con más de 40 frentes diarios de obra.

Más de 40 cuadrillas trabajan diariamente en diferentes puntos de la ciudad para la recuperación vial. Foto: Alcaldía de Cali - API

El Distrito también trabaja en grandes proyectos de infraestructura como la recuperación punta a punta de la Avenida Ciudad de Cali, corredor de 29,72 kilómetros que atraviesa la ciudad, y la renovación de la Avenida Roosevelt, que contempla la intervención vial y peatonal de 2,1 kilómetros.

También la Vuelta a Occidente, un corredor de 5,7 kilómetros que conecta a cinco corregimientos de Cali, que se interviene para facilitar la movilidad de más de 13.000 habitantes de la zona rural, favoreciendo actividades como el transporte de productos agrícolas, el comercio y el turismo; y la avenida Cañasgordas, proyecto en el que la Alcaldía aporta 70.000 millones de pesos mediante un convenio con la Gobernación del Valle para mejorar la movilidad en el sur de Cali y su conexión con Jamundí.

*Contenido elaborado con el apoyo de la Alcaldía de Cali.