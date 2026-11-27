Tras el sismo del 10 de agosto, las redes sociales de la gestora social Taliana Vargas pasaron de cumplir una función informativa a convertirse en un canal de convocatoria ciudadana y empresarial alrededor de la iniciativa bautizada Modo Esperanza.

De acuerdo con Vargas, la respuesta inicial se centró en canalizar donaciones de personas y organizaciones. “Desde el primer día vimos a los caleños volcados a ayudar, y ahí nació Modo Esperanza, porque la esperanza nos mueve a construir esa ciudad soñada y fuerte. Mi papel ha sido tender puentes de confianza para canalizar toda esa generosidad hacia soluciones concretas”, afirmó.

En las primeras etapas, la articulación giró en torno al acopio y distribución de alimentos, almuerzos, medicamentos, agua, colchonetas, herramientas y trabajo voluntario. Con el paso de las semanas, el enfoque se amplió hacia proyectos de mediano plazo. Según la gestora social hay 30 instituciones educativas en proceso vinculadas a esquemas de reconstrucción con el respaldo de entidades como ProPacífico, Tecnoquímicas, Fundación Bancolombia, Invercerámica, Fundación Bibliotec, Quinaya, Tiendas Ara, Educambio, Fundación Scarpetta Gnecco y Honda, entre otros aliados que afinan detalles técnicos.

Taliana Vargas, gestora social de Cali. Foto: Alcaldía de Cali - API

Unidos por los emprendedores

Bajo la sombrilla de Modo Esperanza se han articulado actores públicos y privados. La gestora social, junto al alcalde Alejandro Eder, ha recorrido sectores de la ciudad y puntos de acopio para impulsar iniciativas de apoyo.

Uno de estos ejes es Hecho en Modo Esperanza, orientado a respaldar a emprendedores afectados por el sismo mediante canales de comercialización. “Todas las alianzas nos sorprenden y cada vez que se suma un nuevo actor lo celebramos con el alma, porque sentimos que cada aporte, sin importar si es grande o pequeño, no solo atiende la emergencia del sismo, sino que nos ayuda a saldar deudas históricas que tenía la ciudad con sus comunidades”, sostuvo.

Según el balance entregado por la gestora social, la convocatoria superó las mil solicitudes y avanza en jornadas de pitch para elegir a 200 emprendedores: 100 participarían en una feria prevista para el 11, 12 y 13 de diciembre, y los otros 100 entrarían en un proceso de fortalecimiento y comercialización digital.

Servir con propósito

Una odontóloga afectada por el sismo recuerda que le llegó por WhatsApp un mensaje en el que se le asignaba fecha y dos horarios para ir a un lugar, lleno de gente amable y con un ambiente muy cálido, en el que pudo medirse ropa y escoger la que más le gustó. No tuvo ni siquiera que preocuparse por el transporte, porque incluso se le facilitó un servicio de taxi. “Nunca me imaginé todo esto”, aseguró.

Gracias a la intervención de la gestora social Taliana Vargas, miles de familias han recibido ayudas. Las muestras de agradecimiento dan cuenta del impacto de su trabajo. Foto: Alcaldía de Cali - API

De acuerdo con los reportes de Vístete de Esperanza, como fue bautizada esta iniciativa, unas 8.200 personas han participado en estas jornadas con apoyo de 40 marcas aliadas, bajo la premisa de ofrecer un espacio de elección en lugar de filas de entrega general. Parte de los excedentes de ropa se enviaron a familias en Pereira y se proyecta llevar otros a Buenaventura. Tras la emergencia, insiste Vargas, el objetivo ha sido “devolverles a las familias su autonomía”.

La iniciativa, liderada por la empresaria Adriana Arboleda y que contó con el apoyo de la gestora social de Cali, logró articular a la Corporación Minuto de Dios y ProPacífico, así como al compromiso de 120 voluntarios que se sumaron a las jornadas. Su labor fue más allá de entregar prendas, brindaron una atención cercana y respetuosa, hicieron de cada encuentro una experiencia de solidaridad y dignidad para las familias afectadas por el sismo.

Incentivo al deporte

Cali sigue encontrando razones para mirar hacia adelante. Bajo el Modo Esperanza, llegan iniciativas que se suman a los esfuerzos por recuperar la ciudad y acompañar a las comunidades afectadas. La gestora social destacó que cada contribución, sin importar su dimensión, puede abrir oportunidades y generar cambios.

Por ejemplo, gracias al programa ‘Boots for All’, de la FIFA, 100 niños y niñas damnificados del terremoto recibieron guayos que les permitirán llegar a las canchas con implementos adecuados para la práctica deportiva.

“Gracias a la FIFA y a la Federación de Fútbol de Colombia por sumarse a nuestro Modo Esperanza y hacer posible esta entrega de guayos. ¡Quién quita que aquí esté el próximo crack de la Selección!”, expresó Vargas.

Recuperar espacios para aprender

En el sector educativo, el trabajo de la gestora social se ha concentrado en convocar aliados y acompañar las intervenciones en instituciones que necesitan recuperar y mejorar sus instalaciones. Nuevo Latir, ubicada en el barrio Alfonso Bonilla, en el oriente de Cali, fue la primera institución en recibir estas acciones. A esta se suman las Instituciones Educativas Marice Sinisterra, sede Asturias, y Julio Caicedo y Téllez, sede Francisco de Paula Santander.

En estas dos últimas, la Alcaldía de Cali, la Fundación Scarpetta Gnecco y la Fundación Bibliotec articulan esfuerzos y recursos para avanzar en la reconstrucción y el mejoramiento de la infraestructura. La intervención contempla, además, la adecuación de ambientes que contribuyan al bienestar de los estudiantes con aulas más agradables para aprender y compartir.

La reconstrucción sigue

De cara a fin de año, se anunció una colecta de regalos que se recibirá hasta el 10 de diciembre en el primer piso del edificio Aristi, con la meta de superar los 20.000 registrados en la jornada anterior.

El proceso de recuperación de la ciudad enfrenta un horizonte prolongado que distintos actores estiman en varios años. En ese recorrido, la articulación entre ciudadanía, sector privado y autoridades sigue siendo determinante. “Todavía hay miles de familias que nos necesitan. A las empresas, las organizaciones y los ciudadanos les digo que ninguna ayuda es pequeña; todos transforman la realidad y cambian vidas”, concluyó la gestora social.