El terremoto del pasado 10 de agosto no solo dejó destrucción y grietas en las edificaciones de Cali: fracturó el pulso cotidiano de miles de hogares que dependen del comercio diario para sobrevivir. Mientras las cuadrillas de ingeniería continúan evaluando estructuras y la ciudad empieza a reconstruir su infraestructura, en la Secretaría de Desarrollo Económico, liderada por Laura Loreto Arias Medina, se libra una carrera paralela contra el reloj: evitar que el luto colectivo y la parálisis de las ventas apaguen el tejido empresarial caleño.

Para Arias Medina, el golpe de la emergencia trasciende lo físico y se instala en la liquidez de los pequeños negocios. “Hay un impacto indirecto que había que medir: la ruptura de cadenas de abastecimiento y de pago, y cómo el cese de ventas era consecuencia de los cierres por seguridad, el luto colectivo y demás”, explicó la funcionaria al reseñar que en Cali el 84 por ciento de las unidades productivas son microempresas y detener la caja unos días pone en jaque el sustento familiar.

Conscientes de que sin diagnóstico no hay cura efectiva, el Distrito desplegó un censo que, con corte al 4 de septiembre de 2026, logró mapear “7.380 unidades productivas formales e informales. El panorama reveló que cerca de 4.800 negocios sufrieron problemas de operación y 1.800 cerraron sus puertas por completo, acumulando pérdidas iniciales estimadas en 1.800 millones de pesos solo en esa primera fase”.

Detrás de cada cifra hay historias de resistencia “desde los comerciantes de San Andresito del Sur, reubicados temporalmente en la antigua sede de La 14 de Pasoancho con apoyo privado, hasta emprendimientos como La Casa del Cheesecake en el edificio Cantabria que desapareció o heladerías que perdieron su inventario por los cortes de energía. Además, el censo destapó una herida silenciosa, el 46 % de los trabajadores presenta afectaciones emocionales que golpean directamente su productividad”, compartió la secretaria.

El fondo común entre la Alcaldía y la Cámara de Comercio de Cali, que suma 10.300 millones de pesos, permitirá entregar subsidios no reembolsables en insumos a 1.221 unidades productivas. Foto: Alcaldía de Cali

Alivios que llegan

Para responder a esta urgencia sin caer en la parálisis burocrática, la Alcaldía sumó 7.300 millones de pesos a los 3.000 millones aportados por la Cámara de Comercio de Cali. Este fondo común de 10.300 millones permitirá entregar subsidios no reembolsables en insumos, desde el 20 de noviembre, a 1.221 unidades productivas, “857 financiadas directamente con recursos distritales, acompañadas de asistencia psicosocial a través de la Fundación WWB”, compartió Arias Medina.

El salvavidas financiero se complementa con un paquete de medidas estructurales, entre las que destacan créditos respaldados mediante negociaciones con el Fondo Nacional de Garantías para canalizar más de 71.000 millones de pesos con garantías subsidiadas. A esto se suman alivios tributarios con descuentos del 20 por ciento en el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) a partir de 2027, tarifas diferenciales para el sector salud en la Comuna 19 y exenciones del impuesto predial de hasta el 100 por ciento para inmuebles colapsados que incentiven su reconstrucción.

El fenómeno del ‘Borondo’ rumbo a 2027

La reactivación requiere devolverles a los caleños la confianza de habitar su propia ciudad. De esa necesidad nació ‘De Borondo por Cali’, una estrategia de toma pacífica y cultural del espacio público para incentivar el comercio.

A la fecha han realizado siete jornadas en las que la ciudadanía se reencuentra. El balance presenta “438 millones de pesos en ventas generadas, 13.600 asistentes que han vuelto a caminar las calles en familia, y más de 500 emprendedores y 300 negocios locales impulsados, logrando incrementar las ventas hasta en un 20 por ciento frente a un viernes habitual”, señaló la funcionaria.

“El terremoto convirtió una receta familiar en un proyecto de vida. Actividades como esta son las que necesitamos; son un espacio importante para los emprendedores y los negocios. En el caso de mi familia, nos abre posibilidades para salir adelante y trabajar intensamente para volver a tener casa”, compartió Adriana Muñoz, creadora de Donato Salsas, quien perdió su vivienda.

Marta Lucía Sinisterra Basán, emprendedora de ‘Del Pacífico, tu helado’, señaló que el apoyo ha sido fundamental. “Antes del terremoto estábamos listos para participar en el Festival Petronio Álvarez y por lo ocurrido no fue posible. Gracias a Dios no tuve afectaciones estructurales, pero sí económicas, porque la inversión en materia prima había sido grande. Recién pasó el terremoto nos llevaron a Bogotá y ahora me dieron la oportunidad de ser parte de El Borondo del parque El Peñón. Es muy enriquecedor sentir el apoyo de la Secretaría, de la Alcaldía y de las personas que asisten”, afirmó.

El éxito de la iniciativa llevó a la administración del alcalde Alejandro Eder a convertirla en una política sostenida. Después de las jornadas en el Bulevar del Río, San Fernando, La Flora, Valle Grande, Capri, El Peñón y próximamente Ciudad Jardín, “la programación se mantendrá todos los días de la Feria de Cali en diciembre y se institucionalizará durante todo el 2027 con una edición cada 15 días, consolidando un circuito permanente de consumo local y apropiación ciudadana”, sostuvo la secretaria de Desarrollo Económico.

Cinco distritos especiales para el salto económico

Cali empieza a reconstruir lo perdido proyectando un nuevo crecimiento, desde este despacho se estructura la creación de cinco distritos económicos especiales que darán sus primeros frutos en 2027.

Enfocados en sectores estratégicos como las industrias culturales, tecnológicas y de salud, estos distritos ofrecerán paquetes de incentivos tributarios y ecosistemas de innovación apalancados en plataformas como Zona América y el centro tecnológico Yawa. La apuesta aprovecha “el impulso de un ecosistema emprendedor de base tecnológica que ha crecido un 75 por ciento en los últimos tres años, ubicando a Cali entre las tres plazas más dinámicas de Colombia y las 11 de Latinoamérica”, añadió la funcionaria.

El mensaje de la secretaria Arias Medina cierra con una invitación directa en la cual cada compra a un emprendedor local es un aporte más para levantar la ciudad.