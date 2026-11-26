Este viernes, 27 de noviembre, la Selección Colombia juga contra Serbia. El partido arranca a las 8:00 a.m. (horario colombiano) y es válido por la tercera fecha del grupo L en el Mundial Sub-17.

Así quedó la lista de clasificados y eliminados en el Mundial Sub-17: se sacudió la tabla

La ecuación, tanto para la Selección Colombia como para Serbia, es la misma: deben ganar si quieren ser líderes de su grupo. Sin embargo, tienen el plus de ya estar clasificadas a los dieciseisavos de final del Mundial.

El liderato los deja mejor parados de cara a un posible rival en la ronda de 32 selecciones.

La Inteligencia Artificial hizo un pronóstico sobre cómo va a quedar el marcador final del partido. Se basó rendimientos recientes, virtudes individuales y últimos resultados.

IA pronostica empate 1-1 entre Colombia y Serbia

“El empate a un gol es el desenlace más probable porque enfrenta dos propuestas opuestas pero igual de efectivas en este torneo: el desequilibrio individual de los extremos y volantes ofensivos colombianos frente al rigor táctico, el despliegue físico y la fortaleza en el juego aéreo de la defensa serbia”, argumentó Gemini.

“Colombia tiene la velocidad en transición para romper al menos una vez el bloque europeo, pero Serbia suele capitalizar con eficacia sus pocas llegadas mediante la pelota quieta y los duelos físicos”, añadió.

Finalmente, sentenció: “Además, como ambos ya aseguraron su clasificación y la igualdad le basta al conjunto sudamericano para sostener el liderato por diferencia de gol, el trámite tenderá a cerrarse en los minutos finales sin que ninguno asuma riesgos innecesarios”.

😎 ¡Seguimos trabajando en busca de nuestro objetivo! ⚽️ Estamos a pocas horas de nuestro siguiente reto: Serbia 🇷🇸 #ConOrgulloColombiano🇨🇴 https://t.co/jf4h4vwWnw — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 26, 2026

La IA explica, también que en caso de que se de el empate, Colombia acabará líder debido a que tiene más goles a favor que Serbia.

Últimos marcadores de Colombia en el Mundial sub-17

Japón 1 - 2 Colombia: fecha 1 disputada el 21 de noviembre de 2026

Honduras 0 - 2 Colombia: fecha 2 disputada el 24 de noviembre de 2026

Últimos marcadores de Serbia en el Mundial sub-17