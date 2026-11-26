James Rodríguez dejó un mensaje en su cuenta de Instagram, luego de la victoria de Atlético Nacional sobre Independiente Medellín (3-1).

Carlos Antonio Vélez llenó de elogios a James Rodríguez en su opinión sobre Nacional vs. Medellín

James Rodríguez se pronunció tras su partidazo ante Medellín: habló sobre el bache de Nacional

Dicho partido se jugó el pasado miércoles, 25 de noviembre, y fue válido por la segunda fecha, del grupo A, en cuadrangulares. Con el triunfo, Nacional quedó líder en la tabla de posiciones.

“¡Una nueva victoria, un paso más!”, fue el mensaje de James Rodríguez en su cuenta de Instagram. Lo acompañó de fotos del partido, donde fue elegido como la figura de la cancha.

Daniel Muñoz a James Rodríguez: “Vamos a ser campeones”

El post de James Rodríguez tuvo múltiples comentarios, y uno de ellos fue de Daniel Muñoz.

Cabe recordar que Daniel Muñoz no solo jugó en Atlético Nacional, sino que es confeso hincha del cuadro verdolaga. Además, compartió con James Rodríguez en la Selección Colombia.

“Paso a paso, mono. Vamos a ser campeones”, fueron las palabras de Daniel Muñoz, generando numerosos likes por parte de hinchas de Nacional que sueñan con ganar la Liga BetPlay 2026-ll.

Atlético Nacional, líder del grupo A en cuadrangulares

Con cuatro puntos en dos partidos jugados, Atlético Nacional es el líder de la tabla de posiciones en el grupo A de los cuadrangulares.

Segundo, detrás de Nacional, asoma Independiente Santa Fe con tres puntos en dos juegos. Medellín es tercero, también con tres unidades, pero con menor diferencia de gol que los cardenales.

Finalmente, el colero del grupo es Once Caldas, que, a pesar de haber sumado un punto contra Nacional en la primera fecha, acabó goleado ante Santa Fe (3-0) en la segunda jornada.

El próximo partido de Atlético Nacional será este sábado, 28 de noviembre, visitando a Santa Fe en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

Por su parte, Medellín recibirá a Once Caldas, en el Atanasio Girardot, y con esos dos partidos jugados quedará completa la segunda fecha del grupo A en los cuadrangulares.