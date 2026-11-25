El Grupo A de la Liga Betplay se pinta de rojo y verde en plena recta final y a días de comenzar el mes de diciembre. Por la segunda fecha de los cuadrangulares hubo acción en el estadio Atanasio Girardot de Medellín y en El Campín de Bogotá, y se van perfilando los que serían finalistas del torneo. Los cuatro clubes siguen con vida.

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Eso sí, se comienzan a marcar diferencias, aunque se destaca el resurgir de Santa Fe, el freno del Once Caldas, la victoria de Atlético Nacional y el golpe que recibió el Independiente Medellín.

En el primer turno del día, el ‘León’ midió el aceite al club de Manizales y lo goleó 3-0 con Franco Fagúndez como gran figura tras irse de doblete de asistencias, una para el Turro Olivera y otra a Hugo Rodallega. Se suma el gol con el que abrió el marcador con potente remate.

Faltando cinco minutos para el cierre, el técnico de Santa Fe, Pablo Repetto, lo sacó para el aplauso y le dio ingreso a Maximiliano Lovera, cuando ya todo estaba solucionado y Santa Fe no corría peligros en su cancha. Once Caldas sufre el primer traspié con el ‘Panelo’ Valencia como DT y queda último con solamente un punto.

Franco Fagúndez celebrando su gol con Santa Fe ante Once Caldas. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Por su parte, Santa Fe se mete en la pelea en el grupo con tres puntos y es segundo detrás de Atlético Nacional. El equipo bogotano ahora espera el doblete con el club verdolaga que definirá gran parte de sus aspiraciones. Medellín irá contra Once Caldas en la tercera y cuarta fecha.

Nacional se quedó con el clásico

En el partido de fondo de este 25 de noviembre, Atlético Nacional se quedó con el clásico paisa y superó con tres goles al Medellín, que comenzó muy bien en el primer tiempo, pero cedió demasiado tras quedarse con 10 jugadores por la expulsión de Jeison Medina.

El atacante fue por un balón, no midió la fuerza, llegó a destiempo y sin el balón en la foto, pisó la parte inferior del gemelo y casi que lesiona al canterano Emanuel Benítez. Revisión del VAR y roja directa.

Por su parte, con goles de William Tesillo, Elías Cabrera y Alfredo Morelos, Atlético Nacional obtuvo la victoria y los tres puntos que le colocan en la primera posición del grupo A con cuatro puntos.

Medellín queda tercero con los mismos 3 de Santa Fe, que gana la posición por diferencia de gol.