Un doblete del atacante colombiano Luis Javier Suárez permitió al Sporting Lisboa empatar 2-2 en casa contra el Manchester United del entrenador argentino Mauricio Pochettino, en partido por la quinta jornada de la fase liga.

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Tres días después de debutar con una goleada 4-0 ante el Liverpool en la Premier League, el entrenador argentino sigue sin conseguir su primera victoria en esta nueva etapa al frente del Manchester United. En esta ocasión, el verdugo fue el colombiano Suárez, quien, además, hizo gala de su talento al anotar un gol de chilena.

Luis Suárez abrió el marcador en el minuto 33, de penalti, apenas unos segundos después de haber fallado otra pena máxima. Para completar su gran actuación en Lisboa, selló el 2-2 definitivo en el minuto 80, luego de un error del arquero Senne Lammens, quien le dejó el balón servido para ejecutar una chilena y sentenciar el resultado.

Tras el empate en Lisboa, Luis Javier Suárez se refirió al equipo que presentó el Manchester United y destacó su gol de penalti, con el que puso fin a su mala racha.

“Ellos venían con un gran equipo y tienen grandísimos jugadores, además de que se están adaptando a un nuevo entrenador”, dijo sobre el Manchester United y Pochettino. “Si nosotros hubiéramos estado correctos los 90′, nos llevábamos la victoria”, agregó.

“Logré reponerme de la pena máxima fallada gracias al trabajo mental que vengo haciendo” Luis Suárez, delantero de Sporting CP Opina con el #BalonDividido ▶️ Mira #BalonDividido por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/IeJbe61Znw — ESPN Colombia (@ESPNColombia) November 25, 2026

“Unas veces fallas, otras lo metes. Era el segundo penalti consecutivo que fallaba; con mi selección también fallé uno y acabé muy frustrado, pero eso me dio fuerzas, más hambre. Hoy fallé el primero, pero eso también se debe al trabajo mental que vengo haciendo en los últimos tres años (volver a cobrar y anotar)”, complementó el samario.

Bruno Fernandes salvó al United

Entre medias, Manchester United había remontado provisionalmente el partido con un doblete de su capitán portugués, Bruno Fernandes, quien anotó primero de penal en el 48′ y luego con un tiro de fuera del área en el 50′ que le hizo un efecto extraño al portero.

En la recta final del partido (86′), el United creyó haber logrado el tanto de la victoria, el tercero, gracias al danés Patrick Dorgu, pero una revisión en el VAR lo anuló. Por si fuera poco, en el 90+3′ los visitantes quedaron incluso con diez por la expulsión del belga Youri Tielemans.

Mauricio Pochettino contra el Sporting Lisboa Foto: PA Images via Getty Images

En la Premier League, la situación del United es crítica, en puestos de descenso al ser penúltimo (19.º), y el panorama en Champions es delicado, con 7 puntos y un decimonoveno lugar, dentro de la zona que permite jugar la repesca, pero sin gran margen para que se relaje.