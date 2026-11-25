En su primer partido desde la grave lesión de su estrella goleadora Harry Kane, Bayern Múnich dio menos miedo que de costumbre y fue derrotado 2-1 en casa del Lille de Francia, uno de los últimos en la tabla de posiciones de la Champions League, en partido válido por la quinta jornada de la fase liga.

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Este revés añade todavía más preocupación al equipo bávaro, que el pasado fin de semana cedió el liderato de la Bundesliga en Alemania al Borussia Dortmund y por si fuera poco sigue la fila de lesionados, especialmente la de Kane, quien se dañó un tobillo y estará de baja varios meses.

A ellos se suma el francés Michael Olise, quien no participó del partido en Francia y las alarmas siguen encendidas. Lo más destacable en medio de la crisis es el regreso de Luis Díaz a las canchas.

Para Colombia resulta muy positivo el regreso de Lucho, pero en Bayern la situación es mucho más compleja por sus dos bajas al ser las máximas estrellas en el frente de ataque. El guajiro ingresó en el segundo tiempo luego de 35 días de ausencia por lesión.

Con este 2-1, Bayern Múnich desciende en la tabla de la fase liga y es 15°, por ahora sin el cupo directo a los octavos de final y tendría que ir a un repechaje para seguir con vida en el torneo internacional. Mientras que el Lille es 29° y está eliminado parcialmente.

Sin Kane, vuelven las dudas

Un tanto de cabeza del francés Dayot Upamecano en el minuto 15′ adelantó al gigante alemán y le permitió controlar la primera mitad, antes de que los locales reaccionaran. Todo parecía encaminado para el Bayern, pero el Lille resurgió del fondo.

Nada más volver del descanso se anuló un tanto en contra de Joshua Kimmich (46′) tras una revisión en el VAR, pero el Lille pudo lograr el empate en el 62′ con un tiro cruzado en el área del japonés Ayase Ueda. Ya aquí las dudas comenzaban y las alarmas aumentaban.

Ethan Mbappé se fue en solitario en un contragolpe desde el centro del campo y, con todo el arco para él, envió al palo y el balón rebotó entonces con mala fortuna en el alemán Aleksandar Pavlovic, que marcó en contra del campeón de la Bundesliga (67′).

De esta manera, se consumó una dura caída en Francia y está la obligación de reaccionar ante el Slavia Praga en el Allianz Arena el próximo 8 de diciembre.