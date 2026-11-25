La preocupación por la salud de Jamal Musiala crece de manera constante en Alemania, así como también pasa en Europa.

En medio de versiones sobre su estado de salud y un posible retiro del fútbol profesional, el Bayern Múnich rompió el silencio, confirmó una reunión con el entorno del futbolista y aclaró cuándo comenzaron las evaluaciones médicas por los síntomas neurológicos que ha presentado el jugador.

El conjunto bávaro emitió un comunicado en el que informó que sostuvo una conversación con el management del alemán, representado por la agencia 11WINS. El encuentro, según el club, transcurrió de manera constructiva y tuvo como prioridad el bienestar del futbolista, quien continúa en su proceso de recuperación.

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“El martes pasado tuvo lugar entre el FC Bayern München y el management de Jamal Musiala una conversación constructiva. La salud del jugador está por encima de todo para ambas partes. Jamal Musiala recibe en su camino de regreso el pleno apoyo”, señaló la institución.

Además, ante los rumores que han circulado recientemente, el Bayern y la agencia que representa al jugador precisaron que la primera evaluación médica por sus síntomas se realizó el 22 de abril de 2025, en coordinación con el departamento médico del equipo, inmediatamente después de que aparecieran las manifestaciones neurológicas.

¿Musiala se plantea le retiro?

El futbolista alemán ha vivido meses complicados por cuenta de diferentes problemas físicos que han frenado su continuidad.

Durante el Mundial de Clubes de 2025 sufrió una grave lesión de tobillo y peroné que lo mantuvo alejado de las canchas durante varios meses. A esto se sumaron los síntomas neurológicos que han despertado preocupación sobre su estado de salud.

En medio de ese panorama, comenzaron a circular versiones sobre un posible retiro, aunque hasta el momento no existe un anuncio oficial de Musiala ni del Bayern Múnich que confirme que el jugador esté considerando abandonar el fútbol profesional.

Jamal Musiala abandona el campo tras su segundo desmayo ante Heidenheim Foto: Harry Langer/DPA via AP

El club, por su parte, insistió en que el proceso se manejará con prudencia y que continuará respaldando al futbolista. “El FC Bayern y el management de Jamal Musiala han acordado continuar las conversaciones de manera asociativa y confidencial”, concluyó el comunicado.

Mientras tanto, el futuro del alemán sigue generando expectativa, en una situación en la que su recuperación y su salud están por encima de cualquier decisión deportiva.

Bayern Múnich, de vuelta en Champions League

Este miércoles Bayern Múnich estará jugando nuevamente en Champions League. Será en su visita al Lille por la fecha 5 de la fase de liga.

El cuadro bávaro cuenta con múltiples bajas, a la par de que tiene la alegría del regreso de Luis Díaz después de más de una mes de lesión.

Luis Díaz viajó con el Bayern rumbo a Alemania para disputar el partido de la Champions ante el Lille. Foto: Bayern Múnich

El colombiano no irá como titular por disposición de Vincent Kompany, quien prefiere llevar de menos a más al guajiro en busca de que no tenga una recaída en su reciente lesión.

El compromiso en Francia se jugará desde las 3:00 p.m. con transmisión para Colombia del canal deportivo ESPN y la plataforma de streaming, Star+.