La Selección Colombia venció a Honduras en la segunda jornada (0-2) y consiguió su clasificación anticipada a los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17. Matías Caicedo y José Escorcia marcaron los goles en un partido que se resolvió en cuestión de ocho minutos.

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Más allá de la alegría por el triunfo que deja a la Tricolor como líder del grupo L con seis puntos, en redes sociales se viralizó el gesto de juego limpio protagonizado por Simón Rojas.

Minutos después del pitazo final, el capitán de Colombia se acercó a Denzel Arzú, jugador de Honduras, que estaba sentado en las vallas publicitarias con evidente frustración por la derrota de su selección.

Rojas lo consoló y le dedicó unas palabras de aliento para que saliera de la cancha con la frente en alto tras haber competido a la altura de una Copa del Mundo.

Honduras tiene remotas posibilidades de clasificar a dieciseisavos de final, pues solo podría hacerlo como mejor tercero venciendo a Japón en la última fecha. Además de ganar ese partido, los catrachos necesitan una buena diferencia de gol que les permita competir con los terceros de los otros grupos.

El video viral fue grabado desde la tribuna por María del Mar Rojas, hermana de Simón Rojas, quien está en Catar acompañando al capitán de la Selección Colombia en este reto de gran ilusión para él y su familia.

“El talento te hace un buen jugador, pero tu forma de ser es lo que te llevará a la grandeza”, opinó con relación al gesto de su hermano.

Simón Rojas tiene 17 años de edad, juega como mediocampista y pertenece al registro de Atlético Nacional. Esta temporada ha disputado dos partidos oficiales con el cuadro verdolaga, donde recibió el respaldo de Lucas González para entrenar con el primer equipo.

Próximo partido de Colombia en el Mundial Sub-17

Aunque el tiquete a los dieciseisavos de final ya está asegurado, la Selección Colombia todavía debe jugar un último partido por la fase de grupos del Mundial Sub-17. Este viernes, 27 de noviembre, enfrentará a Serbia en un duelo directo por el liderato del grupo L.

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Dicho compromiso está programado para iniciar a las 8:00 de la mañana y será transmitido por Caracol y RCN en sus señales HD2.

Freddy Hurtado, técnico de la Tricolor, le apunta a seguir ganando para llegar con confianza a las rondas eliminatorias. “Nos sigue faltando un poquito más de precisión en el pase”, apuntó.

“Estos chicos son menores de edad y tienen mucho que aprender. Estamos contentos por la clasificación; seguro vamos a salir a buscar ese primer lugar tan anhelado”, agregó.