Este martes, 24 de noviembre, se jugaron los dos partidos de la segunda fecha en el grupo B de la Liga BetPlay. Los resultados tienen implicación directa en la tabla de posiciones.

Millonarios, cerca de cerrar su primera compra para el 2027: representante de jugador está en Bogotá

América de Cali: de pocas asistencias, a fiesta total en el Pascual Guerrero; humo, trapos y cantos en el clásico

Así quedaron los dos compromisos:

Millonarios 4 - 1 Atlético Bucaramanga

Millonarios ganó, gustó y goleó ante uno de los equipos más fuertes en esta Liga BetPlay 2026-ll. Con anotaciones de Francisco Chaverra, Rodrigo Ureña y un doblete de Rodrigo Contreras, el embajador venció al Bucaramanga.

Es el primer triunfo de Millonarios en estos cuadrangulares, y se pone a punto como perseguidor de América.

Bucaramanga, que no supo cómo parar los ataques de Millonarios en varios tramos del partido, acabó descontando gracias a José García.

⏱ 90’ ¡4 GOLES Y 3 PUNTOS! ¡UNIDOS SOMOS MAS FUERTES! ¡VAMOS MILLONARIOOOOOSSSSS! ⚽⚽⚽⚽💪🔥💙Ⓜ️ Ⓜ️ 4 – 1 🔰 | #MFCvBUC https://t.co/1NV6k70uZP — Millonarios FC (@MillosFCoficial) November 25, 2026

América de Cali 2 - 1 Deportivo Cali

El clásico en el Pascual no se podía empatar, y América lo entendió bien. Gracias a un doblete de Tomás Ángel, la Mecha celebró sobre su rival de patio y sigue en lo alto de la tabla.

Para Deportivo Cali descontó Andrés Tití Rodríguez, y aunque el azucarero buscó el empate, no tuvo precisión ante una concentrada defensa escarlata.

América y Cali dejaron un atractivo clásico ante un Pascual Guerrero que tuvo importante asistencia de público. Los hinchas de América se ilusionan con seguir por el buen camino en los cuadrangulares, por lo que se encargaron de hacer un recibimiento de primer nivel a sus jugadores, en un evento que se volvió rápidamente tendencia en redes sociales.

🇦🇹 AMÉ 2️⃣-1️⃣ CAL 🟢 ⏹️ ¡FINAL DEL PARTIDO! Más de 32.000 personas reunidas aquí para ver la historia de siempre. La historia que no cambia, que se hereda y se lleva en el alma. ¡SIEMPRE AMÉRICA! ❤️‍🔥👹🤷‍♂️ #AMÉxCAL #LigaBetPlay https://t.co/iow2CyizmA — América de Cali (@AmericadeCali) November 25, 2026

Tabla de posiciones en el grupo B de los cuadrangulares

América de Cali es líder del grupo B con cuatro puntos. Millonarios, que también suma cuatro unidades, asoma segundo en el acumulado de la zona.

Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga son tercero y cuarto, respectivamente, con una unidad. Todos los equipos completan los dos partidos jugados, y ya se preparan para encarar el ecuador del campeonato.