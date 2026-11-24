Atlético Bucaramanga asistió al siempre complicado estadio El Campín de Bogotá para enfrentar a Millonarios, en partido por la segunda fecha del grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay. Cuando más expectativa había por la visita del Leopardo, el Embajador hizo respetar su casa y se quedó con los tres puntos.

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Un partido clave para Millonarios en este comienzo de cuadrangulares. Era fundamental obtener los tres puntos como local para revalidar el 0-0 de visitante en Palmira ante Deportivo Cali. Fue su primera presentación en El Campín en estos cuadrangulares y no falló.

Es más, Millonarios dejó una buena actuación, luego de un mar de críticas con Alberto Gamero al mando. Sus líneas se ven más fuertes, la defensa tiene un poco más de personalidad al momento de rechazar el balón y la primera línea se involucra en el ataque. Los bloques medios-altos fueron muy perjudiciales para un Bucaramanga que se vio atado con la pelota, pese a las escaramuzas que tuvo en los 90 minutos y a una gran posibilidad que Javier Burrai pudo detener.

El primer gol fue obra de Francisco Chaverra, luego de pillar adelantada la línea defensiva del Bucaramanga y, al margen, pudo acelerar para abrir el marcador.

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Luego, Rodrigo Contreras alargó la ventaja tras un rebote en una atajada de Cristopher Fiermarin. Por si fuera poco, hubo un penalti tras falta dentro del área sobre Andrey Estupiñán y el tucumano fue al cobro y puso el 3-1.

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Por si fuera poco, el chileno Rodrigo Ureña vio una pelota por el interior, se perfiló y soltó el remate cruzado imposible para Fiermarin, pues el remate iba muy ajustado al palo. De esta manera, Millonarios se hace grande en el grupo B y pisa muy duro con cuatro puntos y +3 en la diferencia de gol.

Sin Cuadrado, Mackalister y Daniel Ruiz

La victoria por goleada de Millonarios resulta más contundente si se ven las bajas que tenía para este partido. Juan Guillermo Cuadrado no fue tenido en cuenta por sobrecarga en los isquiotibiales en la pierna izquierda y, por las mismas molestias, esguince del ligamento colateral medial de su rodilla derecha; el capitán Mackalister Silva también quedó al margen del duelo con Bucaramanga.

Leonardo Castro y Francisco Chaverra Foto: Colprensa

Daniel Ruiz se encuentra en etapa final de su recuperación, adelantando trabajos diferenciados de campo. Vale resaltar que los tres son titulares en el esquema de Gamero, aunque Francisco Chaverra, Andrey Estupiñán y Leonardo Castro fueron sus reemplazos y dejaron una buena imagen.