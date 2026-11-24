En un atractivo pulso entre los líderes de la Premier League de Inglaterra y la Bundesliga de Alemania, Arsenal y Borussia Dortmund empataron 1-1, en uno de los choques estelares de la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League. Era un duelo más que interesante en el que el Bayern Múnich de Luis Díaz mira de reojo.

Arsenal vs. Borussia Dortmund Foto: Getty Images

Los Gunners, vigentes subcampeones de la Champions, se adelantaron en el marcador sobre el minuto 10 con un potente disparo del sueco Viktor Gyökeres. Borussia Dortmund igualó en el 55′ gracias a un tiro ajustado al palo de Maximilian Beier.

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El reparto de puntos en Londres complica al Arsenal en su intento de pelear por el liderato de esta fase regular: con 11 puntos es quinto, parcialmente, ahora a cuatro del Real Madrid, que goleó 5-1 al PSV y tiene un pleno de 15 unidades.

Por si fuera poco, PSG, vigente doble campeón de Europa y que ganó en las cuatro primeras jornadas, puede seguir el paso de los madrileños el miércoles (25 de noviembre), si vence a la Roma.

Por su parte, Borussia Dortmund escala provisionalmente al séptimo lugar, ahora con 10 puntos, por ahora dentro del Top 8 clasificatorio directamente para los octavos de final y olvidando poco a poco su revés ante el Bodo/Glimt en la segunda jornada.

El equipo aurinegro saca un empate valioso en Londres que le permite mantenerse en la pelea por el cupo directo en la Champions League y además llega a la mitad de temporada en un férreo mano a mano con el Bayern Múnich en la Bundesliga, al que también supera en el torneo de la UEFA, a la espera de su desempeño el miércoles en Lille.

En la Bundesliga, supera al Bayern por dos puntos (24 sobre 22) y espera mantener la pelea de largo aliento hasta el próximo mes de mayo. Su remate en diciembre, más el acertado movimiento en el mercado de invierno, le resulta fundamental para alcanzar los objetivos en Alemania y Europa.

Bayern con Luis Díaz

Por otra parte, Luis Díaz regresó al Bayern tras un mes de baja, debido a una lesión que lo tuvo alejado durante varios partidos con el cuadro alemán en Bundesliga y Champions, más el doblete de juegos de la Selección Colombia en la más reciente fecha FIFA ante Chile.

El atacante colombiano fue citado por Vincent Kompany vs. Lille en la visita de los germanos a Francia por la fecha 5 de la Champions League (3:00 p.m.).