Luis Díaz está de regreso en la convocatoria del Bayern Múnich para su viaje a Francia, donde enfrentará a Lille por la quinta jornada de la Champions League 2026/27. Este martes hizo parte del entrenamiento colectivo en Säbener Straße y fue incluido en la lista de Vincent Kompany.

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“Tras completar sus primeros entrenamientos con sus compañeros hace doce días, ahora está listo para reincorporarse a la plantilla”, reportó el diario BILD. “Díaz aún no sería titular, al igual que Jamal Musiala. Por lo tanto, el menudo Lennart Karl probablemente tendrá que jugar de delantero centro contra la sólida defensa del Lille”.

Lucho disputó su último partido oficial el pasado 21 de octubre. Ese día, Bayern Múnich empató en condición de local frente al Arsenal y el colombiano apenas disputó unos minutos en el segundo tiempo antes de lesionarse.

Desde entonces se encuentra trabajando en el departamento médico del club a la espera del alta médica, que llegó la semana pasada en medio del parón internacional. Luis Díaz regresará paulatinamente a la dinámica del primer equipo, aunque el Bayern correría algunos riesgos en caso de ser necesario ante las ausencias de Harry Kane, Michael Olise, Serge Gnabry e Ismael Saibari, todos ellos jugadores con vocación ofensiva.

Bayern Múnich, en aprietos

Las numerosas bajas por lesión han provocado que Kompany suba jugadores de las divisiones menores y modifique los planes para el partido ante Lille.

En ese orden de ideas, la alineación titular estaría conformada por: Jonas Urbig; Konrad Laimer, Dayor Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanišić: Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Tim Binder, Tom Bischof, Nataniel Brown y Lennart Karl.

Además de las ausencias ya mencionadas en ataque, el arquero Manuel Neuer y el lateral Alphonso Davies tampoco están disponibles.

En la dirigencia del Bayern ya están pensando en analizar posibilidades en el mercado de invierno para sumar fichajes que ayuden a suplir las ausencias. El caso más preocupante es el de Harry Kane, que estará tres meses de baja y es parte fundamental del andamiaje ofensivo.

El delantero británico sufrió una rotura de la sindesmosis del tobillo izquierdo durante el partido del fin de semana contra Colonia, mismo juego en el que Michael Olise salió tocado en los dedos de su pie izquierdo.

En este momento ninguno de los delanteros titulares del Bayern está disponible para arrancar como titular, situación que pone contra las cuerdas a Kompany y su cuerpo técnico.

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