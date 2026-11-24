En horas de la mañana de este martes 24 de noviembre se conoció por primera vez la voz del cantante vallenato Kbeto Zuleta luego del accidente de tránsito que sufrió junto a varios integrantes de su agrupación el pasado 26 de octubre.

El primer audio fue compartido a través de su cuenta oficial de Instagram, convirtiéndose en un momento de gran expectativa para sus seguidores, quienes han estado atentos a cada novedad sobre su estado de salud y su proceso de recuperación.

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“Hola, Colombia. Primero que todo, siempre le doy las gracias a Dios por haberme dado esta segunda oportunidad de vida; siento que tiene un propósito inmenso para mí. Gracias a él estoy aquí y con ganas de seguir adelante”, comenzó diciendo el artista.

Posteriormente, expresó unas palabras de agradecimiento para su familia por el apoyo incondicional que le han brindado durante el tiempo que ha permanecido hospitalizado y el proceso que atraviesa.

Asimismo, se mostró conmovido por las muestras de cariño y solidaridad de sus seguidores y otras personas que han estado al tanto de su evolución. “Todas sus oraciones Dios las escucha; de verdad que no tengo palabras para agradecerles tanto cariño, tanto amor. No pensé que Colombia me quisiera tanto”.

Por otra parte, Kbeto Zuleta también se pronunció sobre la pérdida de los integrantes de su agrupación que fallecieron en el siniestro vial, expresando sus condolencias a los familiares de las víctimas y enviando un mensaje de solidaridad y cariño a quienes sobrevivieron al accidente.

“Ahí los tengo siempre presentes en mi cabeza, en mi mente, y cuenten con mi solidaridad inmensa, porque ustedes son mi familia también. Espero que se estén recuperando porque Dios tiene cosas grandes para nosotros”, agregó.

Para finalizar, el hijo de Poncho Zuleta dio un mensaje alentador a sus seguidores al confirmar que se encuentra bien y con fuerzas para enfrentar lo que le falta en su proceso de recuperación.

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“Este es un proceso lento, pero vamos a seguir adelante con más fuerza. Les pido que sigan orando por mí y por mis compañeros. Quiero seguir compartiendo con ustedes lo que tanto amo: mi música”, escribió en su publicación que, en cuestión de minutos, generó múltiples reacciones entre sus fanáticos y personas cercanas que, desde el momento del accidente, han manifestado su preocupación y enviado mensajes de fortaleza y buenos deseos para él y los demás integrantes de su equipo.

“Kbeto, te queremos y siempre estarás en nuestras oraciones; Dios te ama”; “¡Felices y agradecidos con Dios por tu gran recuperación!”; “Ánimo, Kbeto, estamos contigo y te apoyamos al 100″; “La gloria sea para Dios”, dicen algunos comentarios.