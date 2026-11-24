Villavicencio y más específicamente la Gobernación del Meta fueron atacadas en la noche del pasado lunes, 23 de noviembre. Un atentado terrorista generó terror en dicha zona del país e hizo que hasta el equipo de la ciudad repudiara dicho suceso.

A través de un comunicado oficial, en horas de la madrugada Llaneros FC rechazó que la violencia se haya tomado su ciudad.

“Llaneros FC rechaza enérgicamente el atentado perpetrado en el centro de Villavicencio, un acto de violencia que atenta contra la vida, la seguridad y la tranquilidad de nuestra comunidad”, emitieron en una misiva alojada en sus redes sociales.

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No fueron ajenas las víctimas a las que les mandaron un mensaje de apoyo: “Expresamos nuestra profunda solidaridad con las personas afectadas, sus familias y las instituciones que sufrieron las consecuencias de este lamentable hecho”.

“Que la violencia jamás nos arrebate la esperanza de construir un mejor futuro para nuestra tierra”, pidieron para dicho terreno del país.

“¡Villavicencio y el Meta merecen vivir en paz!”, exigieron con un mensaje final.

En el trino que contenía como tal el comunicado, también escribieron lamentando el ataque en Villavicencio: “Nos duele lo que le sucede a nuestra tierra. Hoy nos unimos al sentimiento de tristeza e indignación de todos los metenses”.

“Rechazamos cualquier acto de violencia y abrazamos solidariamente a quienes resultaron afectados. ¡Que la violencia jamás nos arrebate la esperanza!“, completaron.

No se reportan víctimas fatales

En las primeras horas de este martes, la Fuerza Pública entregó el primer reporte oficial sobre el atentado contra la Gobernación del Meta.

Se tuvo conocimiento por dichas fuentes de que por lo menos hay 23 personas heridas y no se reportan víctimas fatales. Sin embargo, se registran múltiples daños materiales en edificaciones aledañas.

“La Policía Nacional desplegará todas las capacidades operativas, investigativas y de inteligencia necesarias para esclarecer estos hechos, identificar, capturar y poner a disposición de la justicia a los responsables de este atentado terrorista”, expresó la Policía.

El alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero Sanabria, rechazó lo sucedido: “¡Rechazamos con absoluta contundencia este acto de violencia que hoy nos afecta y llena de temor a nuestra ciudad! Es inaceptable que la tranquilidad y la vida de los villavicenses estén nuevamente amenazadas”, dijo.

Además, anunció que “desde la administración municipal actuaremos articuladamente con todas las autoridades. ¡Villavicencio merece paz, seguridad y respeto por la vida! ¡No podemos permitir que el miedo se apodere de nuestra ciudad!”.

Llaneros FC se va de ‘Villao’ en 2027

Hace unas cuantas semanas, Llaneros FC dio a conocer que espera la aprobación de la Dimayor para trasladar sus juegos como local de Villavicencio a Guamal, también en el Meta.

Según lo manifestó el presidente del equipo, Juan Carlos Trujillo: “En 2027, Guamal nos abre sus puertas para jugar nuestros partidos profesionales”.

“La Dimayor ya conoce nuestra intención de hacer este cambio. Las adecuaciones locativas empezarán el 1 de diciembre, previa autorización de las autoridades locales”, explicó el directivo mencionado.

La nueva ‘casa’ de Llaneros FC se encuentra a aproximadamente 40 minutos por vía terrestre de Villavicencio, capital del Meta.