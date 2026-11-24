La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, entregó un balance de la situación que se vive en el departamento tras el atentado terrorista que fue perpetrado en Villavicencio y que dejó 23 heridos.

Este es el primer reporte oficial sobre el atentado contra la Gobernación del Meta

En diálogo con los periodistas Camilo Galvis, quien está en la capital del Meta, y Jairo Lozano, la gobernadora narró lo que sucedió y contó detalles de lo que se conoce del crimen.

“Es un mensaje, es una retaliación de estos grupos delincuenciales de esta política que está adelantando nuestro presidente Abelardo De La Espriella de recuperar el control del país, la ciudadanía, la seguridad”, dijo.

La gobernadora destacó que hoy hay una política de apoyo a la Fuerza Pública: “El Ejército ha hecho unos operativos importantes contra estructuras como la de Iván Mordisco. Y estas son retaliaciones que hacen los grupos delincuenciales porque empiezan a sentir el acorralamiento del Gobierno frente a su política de seguridad”.

Así se ve la destrucción en Villavicencio después del ataque terrorista del lunes, 23 de noviembre. Foto: Suministrado a SEMANA.

“Desde anoche mismo hablamos con el presidente y con el ministro, y dentro de poco comenzaremos el consejo de seguridad”, agregó.

“El mensaje hoy es clarísimo. Vamos a comenzar a mirar las afectaciones. Pero el mensaje a la ciudadanía es el siguiente: la seguridad es de todos y nos compete a todos. Necesitamos información que nos permita llegar a capturas. Esta la logramos”, agregó. Aseguró que se están evaluando los daños de la Gobernación.

En imágenes: así es la devastación en Villavicencio tras ataque terrorista que dejó 23 heridos

La gobernadora Cortés envió un mensaje de seguridad a las víctimas del atentado y a sus familias. Detalló que a hoy se sabe que para el atentado se utilizó un vehículo con 80 kilos de explosivos.

Atentado terrorista en Villavicencio, Meta. Foto: Suministrado a SEMANA.

También narró que justo este fin de semana se realizó un operativo muy fuerte en la zona de Puerto Gaitán, donde hace presencia Iván Mordisco. “Llevan años fortaleciéndose, trayendo niños del Cauca… y lo que hemos hecho es recuperar la ciudadanía”, detalló.

Cortés aseguró que los ciudadanos del Meta han sido muy resilientes. “Nos hemos levantado a pesar de las adversidades; en años anteriores nos tocó pagar un precio muy alto frente al conflicto armado y, sin embargo, nos hemos parado”, agregó.

La gobernadora les hizo un llamado a los habitantes para que denuncien todo lo que vean sospechoso, como vehículos desconocidos y abandonados en las calles.

“Somos berracos y, por supuesto, de estas salimos. En el Meta vivimos más de un millón y medio de personas. Hoy hay que trabajar de la mano de la Fuerza Pública, de las gobernaciones, de las alcaldías. Nuestro presidente, Abelardo De La Espriella, desde anoche nos llamó. Dio unas directrices. Va a venir”, dijo.

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Cortés contó que ya venía hablando con el primer mandatario. “Aquí la política de recuperación del territorio de esos grupos delincuenciales se ha intensificado. Creemos que esto es una respuesta con actos terroristas a la presión que está haciendo la Fuerza Pública. Hoy sentimos una política clara del Gobierno nacional con unas acciones contundentes para recuperar el territorio”, concluyó.