Hasta 150 millones de pesos están entregando las autoridades en Villavicencio, Meta, por quien entregue información que permita la captura de los responsables del atentado que ocurrió la noche del lunes 23 de noviembre cerca de las instalaciones de la gobernación y donde 23 personas terminaron heridas.

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Alexander Baquero, alcalde de la ciudad, sostuvo que trabajan con todas las autoridades de manera articulada para poder avanzar en las investigaciones judiciales del caso que ha conmocionado a esta zona del país.

El presidente Abelardo De La Espriella estuvo al tanto de la grave situación que se presentó en el departamento del Meta. Una de las llamadas entre el primer mandatario y la gobernadora deja ver la atención que ambos líderes políticos le brindaron a la situación.

“Bueno, aquí dándole gracias a Dios que, en esta andanada miserable, no hay muertos”, le dijo el presidente De La Espriella a la mandataria local.

“Presidente, no hubo víctimas graves hasta el momento, pero es muy doloroso lo que estamos viviendo”, le respondió la gobernadora Rafaela Cortés.

Cámara de seguridad captó el momento del atentado terrorista a la Gobernación del Meta, en Villavicencio

Asimismo, el mandatario de los colombianos dejó un mensaje por su cuenta en la red social: X: “Gracias a Dios, hasta el momento no se registran víctimas mortales en el atentado terrorista perpetrado en Villavicencio. A los narcoterroristas responsables les advierto: responderán por cada gota de sangre que han derramado y cada negocio e inmueble que han destruido. Juro que los haré pagar: este atentado no quedará impune”.

Grave afectación estructural en la principal catedral de Villavicencio tras ataque terrorista en el parque principal. Foto: Suministrado a SEMANA API

“Como lo hemos hecho frente a otras estructuras criminales, desplegaremos toda la capacidad del Estado para perseguirlos, desarticular sus organizaciones y darlos de baja. No nos van a intimidar. No vamos a negociar bajo el terror. No vamos a retroceder. ¡Toda mi solidaridad con Villavicencio y el pueblo del Meta! Mi corazón está con ustedes”, añadió.

Los lesionados fueron trasladados hasta el hospital del departamento, donde se encuentran recibiendo atención médica especializada.