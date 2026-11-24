Cúcuta y varios municipios de Norte de Santander vivieron una jornada de dificultades por cuenta de dos interrupciones no programadas del servicio de energía eléctrica registradas durante la tarde y la noche del lunes 23 de noviembre.

Los cortes también estuvieron acompañados de reportes ciudadanos sobre fallas en internet y telefonía, además de complicaciones en la movilidad por la salida de funcionamiento de los semáforos.

La emergencia comenzó hacia las 3:53 de la tarde, cuando una descarga atmosférica ocasionó daños en un equipo de protección de la subestación Belén.

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El incidente activó los sistemas de seguridad de la infraestructura eléctrica y provocó la desconexión del suministro en buena parte de Cúcuta y su área metropolitana.

La situación se presentó en un momento particularmente complejo para la operación del sistema. La subestación San Mateo también se encontraba en contingencia por trabajos que se adelantaban en el Sistema de Transmisión Nacional.

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De acuerdo con la explicación entregada por Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS), la descarga atmosférica afectó un elemento de protección del transformador principal de la subestación Belén.

La compañía explicó que el sistema de protecciones actuó para evitar daños mayores en los transformadores de las subestaciones Belén y San Mateo.

En declaraciones conocidas durante la emergencia, Mario Angarita, jefe de la Unidad de Gestión Operativa de CENS, explicó la magnitud del incidente.

“Sobre las 4 de la tarde se nos presentó un evento de gran magnitud, una falla sobre el elemento que protege el transformador de potencia de la subestación Belén, generando una desconexión no programada”, señaló el funcionario.

El personal técnico comenzó entonces las labores para reparar y reemplazar el componente afectado, mientras coordinaba las maniobras con el Centro Nacional de Despacho.

Personal técnico de adelantó trabajos en la infraestructura eléctrica . Foto: Foto CENS

Una segunda interrupción durante la recuperación

Aunque el suministro comenzó a recuperarse de manera gradual, la contingencia no terminó con la primera reconexión.

Hacia las 4:29 de la tarde se logró restablecer el servicio para aproximadamente el 50 % de los usuarios del área metropolitana. Sin embargo, las condiciones de operación de la subestación San Mateo dificultaron las maniobras.

La infraestructura tenía uno de sus transformadores de potencia fuera de servicio debido a trabajos programados por parte de Intercolombia, que se extenderían hasta el 29 de noviembre.

Durante la noche, mientras se adelantaba el traslado de cargas para recuperar el suministro, se produjo una segunda desconexión en la subestación San Mateo.

Según el reporte técnico divulgado por CENS, esta interrupción se prolongó aproximadamente 15 minutos.

La empresa continuó los trabajos para habilitar la infraestructura y completar la recuperación del servicio.

Imágenes de la ciudad de Cúcuta durante el doble apagón. Foto: Redes sociales

También hubo problemas de comunicaciones y movilidad

Los apagones no solo generaron preocupación por la falta de electricidad.

Durante la emergencia, usuarios reportaron dificultades para acceder a internet y utilizar los servicios de telefonía móvil.

Sin embargo, hasta el momento no hay una confirmación técnica de que todos los operadores de telecomunicaciones hayan sufrido una caída total de sus redes en Cúcuta.

Otro de los efectos visibles se presentó en las vías. La falta de energía dejó fuera de funcionamiento parte de la red semafórica.

Esto ocasionó dificultades para regular el tránsito en diferentes sectores de la capital nortesantandereana.

Después de varias horas de trabajos y maniobras técnicas, CENS informó que el servicio eléctrico quedó normalizado para el 100 % de los usuarios a las 11:10 de la noche del lunes 23 de noviembre.

La compañía indicó que el sistema recuperó su operación, aunque las condiciones de contingencia relacionadas con los trabajos en el Sistema de Transmisión Nacional se mantendrían hasta el 29 de noviembre.