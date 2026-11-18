Esta tarde, el alcalde Carlos Fernando Galán advirtió que en septiembre Bogotá tuvo un alto consumo de energía, casi alcanzando la demanda a la oferta del servicio.

“No avanzamos lo suficiente en generación de energía y la demanda ha seguido creciendo. Entonces, hemos estado en momentos críticos donde ha crecido la demanda cerca de lo que es la oferta”, dijo el mandatario, que relató el complejo panorama para la ciudad.

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Esto se habría provocado por un pico de consumo por parte de los ciudadanos entre las 5 de la tarde y las 8 de la noche, que es cuando más se estaría incrementando el uso de luz.

Galán siguió su comunicación con los medios detallando que, hasta ahora, no ha habido la necesidad de tomar acciones, refiriéndose a un eventual apagón. Sin embargo, el alcalde explicó que una medida como esta sería regulada y advertida previamente.

“No es que haya un apagón de un momento a otro, sino que se maneja eventualmente con las autoridades competentes, pero creo que sí tenemos que prepararnos desde ya para ser mucho más claros y visibles en cómo debemos prepararnos y contribuir a reducir el riesgo de racionamiento en la ciudad”, especificó Galán.

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá. Foto: Cortesía GovTech Summit - API

Es importante precisar que en Bogotá el suministro de energía depende del nivel de los embalses de agua y, sobre estos, también se refirió el alcalde. Además de que se espera que se registren temporadas de intensos calores en la ciudad, según el alcalde.

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El alcalde capitalino explicó que los embalses de Chingaza no proveen para la energía de la ciudad. De allí solamente se distribuye el agua de consumo.

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Aunque Galán no detalló cuáles son los embalses que proveen el suministro de energía, deben llegar al 80 % a finales de noviembre, cuando se espera que terminen las temporadas de lluvia a propósito del fenómeno de El Niño.

“El primer paso es lograr que los embalses —y no me estoy refiriendo a Chingaza, de donde traemos el agua de consumo, sino los embalses de donde se trae el agua o se utiliza el agua para generación de energía— lleguen al 80 % al finalizar la temporada de lluvias, que es a finales de noviembre”, dijo el alcalde.

Embalses en Bogotá. Foto: @CarlosFGalan / La República / Acueducto de Bogotá / Montaje: Semana

Aunque El Niño inició desde agosto de 2026, las lluvias han protagonizado el tiempo que se esperaba que fuera de intensos calores. Sin embargo, este privilegio para el abastecimiento de servicios no es algo que los expertos esperen que continúe por mucho tiempo y el alcalde advirtió que las precipitaciones pronto terminarán en la ciudad.