Un grave accidente de tránsito se registró en horas de la mañana de este miércoles, 18 de noviembre, en la Av. Boyacá con calle 93, sentido norte-sur, dejando una persona muerta.

Desde la Secretaría de Movilidad informaron que el accidente resultaron involucrados un camión y un motociclista.

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“Grupo Guía en el punto y criminalística de Tránsito en camino”, agregaron.

Debido a ese accidente hay trancón en la zona, motivo por el cual le piden a los conductores tomar vías alternas como la Av. Cali y Av. Suba.

En la localidad de Fontibón también hay paso restringido, más exactamente en la Av. Centenario con carrera 133 al oriente, por choque entre tractocamión y motociclista.

“Unidades de @TransitoBta y Grupo Guía ya atienden la situación en el punto. Se registra alto represamiento vehicular”, destacaron desde la Secretaría de Movilidad sobre el siniestro vial en Fontibón.

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En el transcurso de la mañana de este miércoles se han presentado otros accidentes de tránsito que han afectado la movilidad vial.

“Se tiene paso a un carril en la carrera 9 con calle 100, al sur (deprimido), por choque entre volqueta y automóvil. Se registra flujo vehicular medio en el sector. Unidad de @TransitoBta en desplazamiento para realizar la atención de la novedad”, reportaron más temprano desde la Secretaría de Movilidad.