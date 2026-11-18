Un video de una cámara de seguridad dejó al descubierto el momento en que un hombre habría provocado un incendio en un restaurante del sur de Bogotá.

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El incendio ocurrió mientras los ocupantes descansaban

El hecho ocurrió durante la madrugada y puso en riesgo a las personas que se encontraban dentro del inmueble.

La intervención de varios vecinos fue determinante para evitar que la emergencia pasara a mayores.

El incendio se registró en el sector de El Amparo, localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá.

El establecimiento comercial también funcionaba como vivienda, por lo que varias personas permanecían en su interior cuando comenzó el fuego.

Las imágenes que registraron el hecho indican que el responsable habría utilizado gasolina para iniciar el fuego desde el exterior del inmueble.

Las llamas comenzaron a extenderse por la fachada mientras los residentes todavía descansaban.

Una grabación de seguridad permitió conocer cómo se produjo el episodio.

En las imágenes se observa a un individuo acercándose a la entrada de la edificación y, segundos después, una llamarada que alcanza la fachada.

La comunidad evitó que el fuego se extendiera

La reacción de los habitantes del sector fue fundamental para controlar la situación.

Al advertir las llamas, varios vecinos y transeúntes acudieron al establecimiento y ayudaron a contener el fuego.

Su intervención permitió evitar que las llamas alcanzaran otras zonas de la propiedad o se propagaran hacia construcciones cercanas.

El episodio generó preocupación entre los residentes de El Amparo, especialmente por el riesgo al que estuvieron expuestas las personas que se encontraban dentro del inmueble.

Uno de los aspectos que más inquietud genera entre los habitantes de la zona es la posibilidad de que el incendio esté relacionado con presuntas exigencias económicas a comerciantes del sector.

Imagen vecinos del lugar tratando de apagar el fuego. Foto: Redes sociales Semana

Sin embargo, esta hipótesis no ha sido confirmada. Por ahora, no está establecido si el ataque buscaba intimidar a los propietarios del restaurante o a las personas que residían en el inmueble.

La investigación deberá establecer quién fue el responsable, cuáles fueron las circunstancias del hecho y si existieron amenazas previas contra los afectados.