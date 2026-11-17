A dos semanas de la llegada del mes de diciembre, una porción de comerciantes de San Victorino está viviendo una verdadera tragedia, luego de que en la madrugada del pasado domingo, 15 de noviembre, se desatara un incendio en el segundo piso del centro comercial Gran San, que afectó más de 20 locales comerciales.

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SEMANA habló con distintos comerciantes que entregaron mayor información sobre la situación. La conflagración habría iniciado hacia la 1:10 de la madrugada del domingo. De acuerdo con los reportes, el celador al interior del lugar no se habría dado cuenta del fuego ni del humo, sino que fue descubierto por un hombre que se encontraba departiendo al exterior del lugar.

Comerciantes del Gran San le contaron a SEMANA cómo vivieron el incendio que consumió sus negocios y acabó con la mercancía que tenían preparada para las ventas de diciembre. Foto: X

Tras el llamado de los bomberos, tuvo que acudir también una persona externa del centro comercial para que apagara los tacos de la luz, dado que el celador no tenía conocimiento de en qué parte se encontraban.

De acuerdo con las primeras informaciones, las pérdidas en mercancías se totalizan en unos 15.000 millones de pesos y son cerca de ocho marcas las que lo perdieron todo por el fuego. A varios se les incendió toda la mercancía y otros tienen afectaciones por el humo, lo que no les permite venderlas al público. En total son 27 locales afectados, pero aún no se conoce el informe de los bomberos.

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Entre las respuestas que ha dado la administración del lugar, se ha dicho que se reubicará a los afectados en carpas cerca del primer piso del punto. Pese a ello, los comerciantes no tienen nada que vender, pues en la mayoría de los locales se encontraba ya dispuesta toda la producción de cara al mes de diciembre.

A pocas semanas de diciembre, cerca de ocho marcas lo perdieron todo por el incendio en el centro comercial Gran San. Los comerciantes buscan alternativas para recuperar sus negocios y afrontar las pérdidas. Foto: El Gran San / Bomberos Bogota

Luego de la tragedia, un grupo de empresarios grandes que se encuentran en el lugar decidieron crear un fondo en el que se reciban aportes y donaciones para lograr apoyar a los empresarios afectados, que en su mayoría son pequeños y medianos.

Uno de los afectados es Edicson Barrera, representante legal de la marca Banomo. Aseguró que su local, el 2303, tenía una decoración en madera, exactamente en pino seco, por lo que el fuego lo quemó todo y botó el techo del local.

“Teníamos más de 5.000 prendas listas para la temporada y toda la fe puesta en estas dos semanas de mayoristas, que es la semana donde vienen a surtir todos los mayoristas del país. Lo más triste es que este ha sido uno de los años más duros para nosotros y teníamos la ilusión de recuperarnos en diciembre. Mis pérdidas son de aproximadamente 500 millones de pesos en mercancía”, comentó.

Edicson Barrera, representante legal de Banomo, relató a SEMANA cómo las llamas destruyeron su local, identificado con el número 2303, cuya estructura tenía una decoración en madera de pino seco. Foto: Captura de pantalla

Los comerciantes están a la espera de una respuesta oficial del centro comercial sobre una posible reparación o indemnización tras lo sucedido, además de conocer el reporte de los bomberos.