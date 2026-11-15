Abelardo De La Espriella frena su discurso para enviar mensaje: “Por el sacrificio que hacen ustedes”

Abelardo De La Espriella se dirigió a los integrantes de las Fuerzas Militares y de Policía para agradecerles por las labores de seguridad que han desarrollado durante los últimos 100 días y reiterarles su respaldo para el cumplimiento de sus funciones, dentro del marco de la Constitución y la ley.

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En su alocución, hizo referencia a los hombres y mujeres de la Fuerza Pública que, según señaló, han recorrido diferentes regiones del país para proteger a la población.

“Ahora quiero detenerme un momento para hablarles a nuestros héroes”, puntualizó.

Mencionó las selvas, montañas, ríos, carreteras, pueblos y ciudades como escenarios en los que los uniformados desarrollan sus actividades.

“Gracias, infinitas gracias, por el sacrificio que hacen ustedes y sus familias”, expresó De La Espriella, quien también se refirió a las condiciones personales y familiares de los integrantes de las instituciones armadas.

El pronunciamiento incluyó un mensaje de respaldo a las operaciones de la Fuerza Pública y a su papel en la recuperación de la autoridad del Estado.

“Sé que detrás de cada uniforme hay una historia, unos hijos, unos padres y alguien que espera su regreso a casa”, afirmó durante su intervención.

En ese contexto, sostuvo que el ejercicio de la autoridad no debe medirse únicamente por el número de operaciones realizadas o los resultados presentados en cifras, sino también por las condiciones de seguridad que tenga la ciudadanía en su vida cotidiana.

Al explicar ese planteamiento, mencionó situaciones relacionadas con la protección de las familias, la actividad comercial y el trabajo rural. Señaló que el propósito es que los padres puedan enviar a sus hijos al colegio sin temor, que los comerciantes desarrollen sus actividades sin enfrentar extorsiones y que los campesinos trabajen sus tierras sin recibir amenazas.

También hizo referencia al desplazamiento forzado y a las acciones de los grupos armados que buscan imponer sus propias reglas en los territorios.

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“Esa es la autoridad que estamos trabajando para recuperar. La de un Estado que protege al ciudadano honrado, hace cumplir la ley y no permite bajo ninguna circunstancia que los criminales estén por encima de ella”, manifestó.

Finalmente, De La Espriella reiteró que la Fuerza Pública tiene un papel fundamental en esa tarea y que sus integrantes cuentan con su respaldo para desarrollar las funciones que les corresponden conforme al ordenamiento jurídico.

“Como presidente y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, les reitero mi respaldo para que cumplan su misión dentro de la Constitución y la ley”, señaló durante la alocución.