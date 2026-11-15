Abelardo De La Espriella arremete contra Gustavo Petro: “El gobierno anterior era cómplice y socio del narcoterrorismo”

El presidente Abelardo De La Espriella relacionó al gobierno Petro con tener cercanía con los grupos armados ilegales y el narcoterrorismo. La declaración la emitió en medio del balance de los cien días de su gestión, donde enfatizó los resultados que han alcanzado la Policía y las Fuerzas Militares.

Él empezó diciendo: “Mis odiadores dicen que los ataques se han intensificado, por supuesto, porque el gobierno anterior no se enfrentaba a la criminalidad. El gobierno anterior era cómplice, socio, del narcoterrorismo. Hoy la fuerza pública ha golpeado a algunas de las estructuras más peligrosas del país”.

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Golpes a ilegales

Después, el jefe de Estado citó a cada uno de los criminales que han caído durante su administración, relacionados con el Clan del Golfo, disidencias de las Farc, ELN y Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: Bendito Menor, Negro Perea, Urías Perdomo, Marcos Pacífico, Cholo, Tigre, Max Max, Ruso y Primo Gay, entre otros.

En ese momento, De La Espriella les lanzó una advertencia a los hombres más buscados de Colombia: Iván Mordisco, Calarcá y Chiquito Malo. Según sus palabras, les ordenó a los miembros de la fuerza pública ubicarlos y capturarlos, o darlos de baja con el respaldo de la Constitución.

“Se les acabaron los santuarios”

“A los narcoterroristas les estamos demostrando que se les acabaron los santuarios. No importa cuánto tiempo llevan delinquiendo, no importa en qué montaña o debajo de qué piedra se esconda, no importa qué organización criminal los proteja, los vamos a perseguir con toda la fuerza legítima del Estado”, manifestó el mandatario.

El presidente detalló que la persecución no ha sido exclusiva en contra de los cabecillas, sino también de sus filas. Entre el 7 de agosto y hoy, 15 de noviembre, se materializaron 51.254 capturas por diferentes delitos, entre ellas 654 por extorsión y 184 de personas vinculadas al secuestro; y la incautación de 6.336 armas y 389 toneladas de estupefacientes: “Estamos acabando sus finanzas y su capacidad para hacerle daño a Colombia”, dijo el mandatario.

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Finalmente, describió que ha firmado 167 extradiciones, y que 91 de ellas ya se materializaron.

Cárceles del país

Otro de los capítulos de su intervención fue la situación carcelaria del país: “Una cárcel no puede convertirse en una oficina desde donde un delincuente pueda seguir extorsionando. En estos primeros cien días se realizaron más de 5.000 operativos de registro y control”.

Se incautaron 7.252 celulares, 10.362 tarjetas SIM y 4.507 armas blancas. Y también que ordenó 2.568 traslados de criminales: “Tengo claro que no podemos dejar en las cárceles a los bandidos que delinquen en esas mismas regiones, tenemos que mandarlos a otras ciudades. Lo dije desde el primer día”.